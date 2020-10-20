LİGUE 1

Bursaspor'un parlayan yıldızı Fransa yolcusu: Yeşil beyazlıların eski hocası onu izliyor

Bursaspor'da yeni sezonda gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Ali Akman birçok takımın transfer gözdesi haline geldi. Genç oyuncunun şimdiden hangi takıma transfer olacağı merak konusu olurken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Mustafa Göksel Yeni Şafak
18 yaşındaki Ali Akman, Bursaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

18 yaşındaki Ali Akman, Bursaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Bursaspor'un eski teknik direktörü Paul Le Guen, Türkiye'de çalıştığı dönemde akademisi için övgü dolu ifadeler kullandığı yeşil beyazlılardan geçtiğimiz sezon Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy'u kadrosuna dahil etmişti.

Geçtiğimiz sezondan bu yana Türkiye'deki scoutlarıyla iletişim halinde olan Le Havre'nin transfer komitesinin Ali Akman ile ilgili detaylı bir rapor hazırladığı ve Le Guen'in de genç oyuncuyla ilgili olumlu izlenimler aldığı öğrenildi.

Türkiye'nin büyük takımlarıyla adı anılan Ali Akman'ın Avrupa'dan gelen tekliflere daha açık olduğu belirtilirken Le Havre'nin genç oyuncu için Bursaspor ile iletişime geçeceği ve ilk teklifini sunacağı aktarıldı.

Fransız kulübünden yetkililerin yakın zamanda Türkiye'ye gelerek transfer görüşmesi yapması bekleniyor.

  • Bursaspor'un 18 yaşındaki golcüsü Ali Akman, TFF 1. Lig'de ilk 5 haftada 4 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

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