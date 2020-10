Bursaspor'un parlayan yıldızı Fransa yolcusu: Yeşil beyazlıların eski hocası onu izliyor

Bursaspor'un eski teknik direktörü Paul Le Guen, Türkiye'de çalıştığı dönemde akademisi için övgü dolu ifadeler kullandığı yeşil beyazlılardan geçtiğimiz sezon Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy'u kadrosuna dahil etmişti.

Geçtiğimiz sezondan bu yana Türkiye'deki scoutlarıyla iletişim halinde olan Le Havre'nin transfer komitesinin Ali Akman ile ilgili detaylı bir rapor hazırladığı ve Le Guen'in de genç oyuncuyla ilgili olumlu izlenimler aldığı öğrenildi.

Türkiye'nin büyük takımlarıyla adı anılan Ali Akman'ın Avrupa'dan gelen tekliflere daha açık olduğu belirtilirken Le Havre'nin genç oyuncu için Bursaspor ile iletişime geçeceği ve ilk teklifini sunacağı aktarıldı.

Fransız kulübünden yetkililerin yakın zamanda Türkiye'ye gelerek transfer görüşmesi yapması bekleniyor.

Bursaspor'un 18 yaşındaki golcüsü Ali Akman, TFF 1. Lig'de ilk 5 haftada 4 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.