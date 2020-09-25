Cagliari, Fenerbahçe'nin de istediği Diego Godin'i transfer etti

Cagliari'den yapılan yazılı açıklamada, Godin’in Inter’den bonservisiyle alındığı belirtildi. Uruguaylı 34 yaşındaki savunmacının, Cagliari ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi. Açıklamada, "Ailemize hoş geldin" ifadesi de yer aldı.

Godin, özellikle Atletico Madrid forması giydiği dönemde 1 İspanya La Liga, 1 Kral Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 2 UEFA Avrupa Ligi, 3 Avrupa Süper Kupası kazanmıştı.

Inter ile 36 maç

Atletico Madrid'den geçen yıl Inter'e transfer olan Godin, mavi-siyahlılarla 36 maça çıkmış, 2 de gol atmıştı. Uzun yıllar Uruguay Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan Godin, 2010-2011'de milli takımla Copa America'da mutlu sona ulaşmıştı.

Fenerbahçe Samatta'yı KAP'a bildirdi, flaş gerçek ortaya çıktı Fenerbahçe, Samatta ile transferi konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.Sarı-lacivertli kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.Satın almaKAP'a yapılan bildirimde transfer şeklinin 'Kiralama' değil de 'Satın alma' olduğu görüldü.Fenerbahçe transfere doymuyor: Samatta'nın ardından iki isim daha yoldaFenerbahçe'nin '30 gol atacak' denilen forveti belli oldu

Fenerbahçe ile anılıyordu

Inter'den ayrılarak Cagliari'nin yolunun tutan Diego Godin, Fenerbahçe ile anılıyordu. Sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu'nun 34 yaşındaki savunma oyuncusu ile görüştüğü iddia edilmişti.