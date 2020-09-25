Cagliari, Fenerbahçe'nin de istediği Diego Godin'i transfer etti

Cagliari'den yapılan yazılı açıklamada, Godin’in Inter’den bonservisiyle alındığı belirtildi. Uruguaylı 34 yaşındaki savunmacının, Cagliari ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi. Açıklamada, "Ailemize hoş geldin" ifadesi de yer aldı.
Godin, özellikle Atletico Madrid forması giydiği dönemde 1 İspanya La Liga, 1 Kral Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 2 UEFA Avrupa Ligi, 3 Avrupa Süper Kupası kazanmıştı.
Inter ile 36 maç
Atletico Madrid'den geçen yıl Inter'e transfer olan Godin, mavi-siyahlılarla 36 maça çıkmış, 2 de gol atmıştı. Uzun yıllar Uruguay Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan Godin, 2010-2011'de milli takımla Copa America'da mutlu sona ulaşmıştı.
- Fenerbahçe ile anılıyordu
- Inter'den ayrılarak Cagliari'nin yolunun tutan Diego Godin, Fenerbahçe ile anılıyordu. Sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu'nun 34 yaşındaki savunma oyuncusu ile görüştüğü iddia edilmişti.
C’è un nuovo uruguaiano in città.
🇺🇾 @diegogodin 🇺🇾
#bienvenidoGodin #forzaCasteddu pic.twitter.com/gFXuMpOLSM
C’è un nuovo uruguaiano in città.
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