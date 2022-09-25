Spor Can Öncüden İspanyada çifte podyum
MOTOR SPORLARI

Can Öncü'den İspanya'da çifte podyum

Milli motosikletçi Can Öncü, iki gün süren Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. etabı Katalonya Grand Prix'sinin son yarışında ikinci oldu.

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Haber Merkezi AA
​Can Öncü İspanyadaki yarışta kaçıncı oldu?
Can Öncü genel klasmanda üçüncü sırada yer aldı.

İspanya'daki 4.6 kilometrelik Barselona Pisti'nde düzenlenen 18 turluk yarışa ikinci sıradan başlayan Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu Can Öncü, bitiş çizgisini de aynı sırada geçti.

Dünkü ilk yarışı da 3. sırada bitiren 19 yaşındaki pilot, iki yarışta da podyuma çıkmayı başardı.

Sofuoğlu 7'nci

Barselona Pisti'nde, MV Agusta Reparto Corse takımı adına yarışan diğer milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise yedinci sırada tamamladı.

İkinci yarışta, Ten Kate Racing Yamaha takımından İsviçreli Dominique Aegerter birinci, Dynavolt Triumph ekibinden İtalyan Stefano Manzi ise üçüncülük elde etti.

Bu sonucun ardından pilotlar klasmanında 336 puanlı Aegerter birinci, takım arkadaşı İtalyan Lorenzo Baldassarri 300 puanla ikinci, 171 puanlı Can Öncü ise üçüncü sırada yer aldı. 56 puanlı Bahattin Sofuoğlu ise 14. sırada bulunuyor.

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