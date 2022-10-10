Caner Erkin'den açıklama geldi: Fenerbahçe'nin golüne sevinmedim

Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü 5-4 mağlup ettiği maçta Caner Erkin'in bir görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
Karagümrük forması giyen tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe'nin ikinci penaltı golü sonrasında ellerini havaya kaldırdığı görüldü.
Sosyal medyada gecenin en çok konuşulan konuları arasına giren bu görüntü için, "Caner Erkin Fenerbahçe'nin golüne sevindi" şeklinde yorumlar yapıldı.
"Sevinmedim, Viviano'ya tepki gösterdim"
Caner Erkin penaltı pozisyonundaki görüntüsü hakkında açıklama yaptı.
Beyaz TV'de mesajı okunan 34 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe’nin golüne sevinmedim. Viviano’ya tepki gösterdim. Söylememe rağmen diğer köşeye atladı" ifadelerini kullandı.