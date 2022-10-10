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Caner Erkin'den açıklama geldi: Fenerbahçe'nin golüne sevinmedim

Karagümrük'ün tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, Fenerbahçe maçındaki tartışılan görüntüsü hakkında açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerin golüne sevinmediğini belirten Caner, "Viviano’ya tepki gösterdim. Söylememe rağmen penaltıda diğer köşeye atladı" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Caner Erkinin Fenerbahçenin golündeki tartışılan görüntüsü
Caner Erkin'in Valencia'nın golü sonrası yaptığı hareket (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü 5-4 mağlup ettiği maçta Caner Erkin'in bir görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Karagümrük forması giyen tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe'nin ikinci penaltı golü sonrasında ellerini havaya kaldırdığı görüldü.

Sosyal medyada gecenin en çok konuşulan konuları arasına giren bu görüntü için, "Caner Erkin Fenerbahçe'nin golüne sevindi" şeklinde yorumlar yapıldı.

"Sevinmedim, Viviano'ya tepki gösterdim"

Caner Erkin penaltı pozisyonundaki görüntüsü hakkında açıklama yaptı.

Beyaz TV'de mesajı okunan 34 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe’nin golüne sevinmedim. Viviano’ya tepki gösterdim. Söylememe rağmen diğer köşeye atladı" ifadelerini kullandı.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

ÖZET | Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: 5-4
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ÖZET | Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: 5-4


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