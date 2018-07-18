LA LİGA

Cazorla 636 gün sonra sahalarda

İspanyol futbolcu Santi Cazorla yaşadığı ayak bileği sakatlığı sonrası 636 günün ardından Villarreal formasıyla sahalara geri döndü.

Haber Merkezi IHA
Cazorla, Arsenal'de geçirdiği 6 sezonun ardından Villarreal'e dönmüştü.

Cazorla, Arsenal'de geçirdiği 6 sezonun ardından Villarreal'e dönmüştü.

Fotoğraf: IHA

Bir döneme damga vuran ve Arsenal formasıyla efsaneleşen Santi Cazorla 636 gün sonra sahalara geri döndü. Arsenal'de 2016-2017 sezonunda yaşadığı sakatlık sonrası ayak bileğinden defalarca operasyon geçiren ve vücudunun farklı noktalarından deri eklenen Cazorla, yaşadığı bu sakatlıktan dolayı neredeyse ayağını kaybediyordu.

Uzun bir tedavi süreci geçiren 33 yaşındaki futbolcu, Villarreal’in Hercules ile oynadığı hazırlık maçında sahalara geri döndü. 57. dakikada Ramiro Guerra’nın yerine oyuna dahil olan Cazorla maç boyunca verdiği etkili paslarla dikkat çekti.

  • Villarreal, Hercules ile oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kalırken, müsabakada milli futbolcu Enes Ünal da forma giydi.

Cazorla 19 ay sonra antrenmana çıktı
Cazorla 19 ay sonra antrenmana çıktı

2016'nın ekim ayından beri takımla birlikte antrenmana çıkamayan Santi Cazorla bugün ilk kez çalışmalara katıldı.Arsene Wenger'le son kez maça çıkmak istediğini dile getiren İspanyol sağ bek, üst üste yaklaşık 8 ameliyat geçirmişti.😁 Santi! pic.twitter.com/1pOy7I5jiU&mdash; Arsenal FC (@Arsenal) 5 Mayıs 2018 33 yaşındaki yıldız ismin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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