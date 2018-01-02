Cedric Bakambu'ya 40 milyon euro

2014-2015 sezonunda Bursaspor forması giyen ve sergilediği performansla La Liga takımlarından Villarreal'e imza atan Cedric Bakambu'ya tam 40 milyon euroluk transfer teklifi geldi.

Bursa'da Şenol Güneş yönetiminde gösterdiği çıkışı La Liga'da da devam ettiren Bakambu'nun bonservisi için Çin Ligi takımlarından Bejing Guoan, 40 milyon euro teklif etti.

Villarreal'in teklif edilen rakam sebebiyle sıcak baktığı transferle ilgili ilerleyen günlerde resmi açıklamaların yapılabileceği belirtildi.

Cedric Bakambu, Şenol Güneş yönetimindeki Bursaspor'da 39 maça çıkmış ve 20 gol atma başarısı göstermişti. Fransız oyuncu, Villarreal'de ise 105 maçta 47 gol attı.