Cem Bölükbaşı Formula 2'de yarışacak

E-spor dünyasında 2017'den bu yana kazandığı şampiyonlukların ardından, profesyonel yarış kariyerinde yalnızca iki seneyi geride bırakan başarılı milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı, Formula serilerinde kariyer basamaklarını tırmanmaya devam ediyor. Bölükbaşı, bugün İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında FIA Formula 2 2022 Şampiyonası'nda Çek takım Charouz Racing System ile yarışacağını açıkladı. Bölükbaşı, her hafta sonu iki yarış olarak gerçekleşen seride toplam 14 hafta boyunca ülkemizi temsil edecek. 2022 sezonu, Formula 2'nin 2017'deki başlangıcından bu yana en uzun takvim olarak dikkat çekiyor.

E-Spordan gerçek pistlere tarihi başarıya imza atan dünyadaki ilk yarış pilotu

Cem Bölükbaşı bu gelişme ile Türkiye motor sporları tarihinde Formula 2'de yarışan ilk Türk yarış pilotu olurken, aynı zamanda espor dünyasından gelip bu seviyede sanaldan gerçeğe uzanan bir başarı hikayesine imza atan dünyadaki ilk yarışçı olarak da tarihe geçti. Başarılı sporcu Formula 2 Şampiyonası'ndaki ilk yarışına mart ayında Bahreyn Pisti'nde çıkacak. Bölükbaşı, Formula 1 Dünya Şampiyonası ile aynı hafta sonu ve aynı pistlerde gerçekleşen Formula 2 Şampiyonası'nda toplam 28 yarışta pistte zafer peşinde koşacak.

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Cem Bölükbaşı: Hedefim Formula !'de yarışan ilk Türk olmak

E-spor dünyasından Formula 1'e geçen dünyadaki ilk yarış pilotu olma hedefi için çok önemli bir atmayı başardığını belirten Cem Bölükbaşı şöyle konuştu: "Benim için inanılmaz bir gelişme bu. Sanal yarışlarda binlerce saat antrenman yapıp, Formula 1 E-spor yarışlarında dünya şampiyonlukları kazanırken hayalimde hep bir gün gerçek yarış pistlerinde de yeteneklerimi gösterebileceğim düşüncesi vardı."

"Yarış kariyerimde çok büyük katkısı oldu"

"Son iki yılda çeşitli şampiyonalarda elde ettiğim başarılarla bunu kanıtladığımı düşünüyorum. En son çıktığım Euroformula Open şampiyonası oldukça başarılı geçti. 15 yarışta 8 kez podyuma çıktım ve 2 yarışı da birinci bitirdim. Simulasyonda yaptığım antrenmanların yarış kariyerimde çok büyük katkısı oldu."

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"Elimden gelenin en iyisini yapacağım."

"İlk kez kullandığım araçlarda podyuma çıkmayı başardım. Şimdi ise sadece birkaç hafta önce ilk defa resmi test sürüşlerine çıktığım Formula 2 aracıyla tam sezon FIA Formula 2 Şampiyonası'nda yarışacağım. Bu yolculukta hayallerime benim kadar inanan başta ailem, sponsorlarım ve destekleriyle yanımda olan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'na çok teşekkür ederim. Bu destekler olmasa bu noktaya gelemezdim. Şimdi bir an önce Charouz Racing System ile sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Yarış kariyerime, Türkiye ve dünya motor sporları tarihine yeni rekorlar eklemek için elimden gelenin en iyisini yapacağım."