TRANSFER

Cem Dizdar Aboubakar için ne dedi?

Gündem olan Aboubakar yorumu: Ben olsam kapıdan sokmam

Futbol yorumcusu Cem Dizdar, Beşiktaş'ın İstanbul'a getirdiği eski golcüsü Vincent Aboubakar'ın transfer edilmesinin yanlış olduğunu dikkati çeken sözlerle ifade etti.

Haber Merkezi Diğer, Yeni Şafak
Dün İstanbul'a gelen Aboubakar, havalimanı çıkışında basın mensuplarına kartal pozu verdi.

Dün İstanbul'a gelen Aboubakar, havalimanı çıkışında basın mensuplarına kartal pozu verdi.

Porto ile sözleşmesini fesheden ve Beşiktaş'la anlaşan Kamerunlu futbolcu Aboubakar, sağlık kontrollerinde herhangi bir problem olmaması durumunda siyah-beyazlı kulüp ile sözleşme imzalayacak.

TRT Spor yorumcusu Cem Dizdar, Beşiktaş'ın Aboubakar transferi için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"Üstümü başımı parçalayacağım artık"


Sürekli aynı isimlerin transfer gündemine gelmesine tepki gösteren Dizdar, şöyle konuştu;

  • "Ben olsam Aboubakar'ı kapıdan içeri sokmam. 2 senede kaç maç oynamış. Resmen hatıra satın alıyorsun. Sürekli transferde aynı isimler üzerinde döngü yaşıyoruz. Umut var, Güven var, Larin var. Elinde varlığın var. Sen kendi çocuğuna yatırım yapsana. Üstümü başımı parçalayacağım artık."
Spor yorumcusu ve gazeteci yazar Cem Dizdar
Spor yorumcusu ve gazeteci yazar Cem Dizdar

Aboubakar'dan Ibrahimovic golü
Diğer

Aboubakar'dan Ibrahimovic golü

Hazırlık maçında Kamerun, Beşiktaş'ta forma giyen Aboubakar'ın attığı golle Tunus'u 1-0 mağlup etti.


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Sumudica çılgına döndü: Her şeyi mahvettiniz
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.