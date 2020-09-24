Gündem olan Aboubakar yorumu: Ben olsam kapıdan sokmam

Porto ile sözleşmesini fesheden ve Beşiktaş'la anlaşan Kamerunlu futbolcu Aboubakar, sağlık kontrollerinde herhangi bir problem olmaması durumunda siyah-beyazlı kulüp ile sözleşme imzalayacak.

TRT Spor yorumcusu Cem Dizdar, Beşiktaş'ın Aboubakar transferi için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"Üstümü başımı parçalayacağım artık"

Sürekli aynı isimlerin transfer gündemine gelmesine tepki gösteren Dizdar, şöyle konuştu;

"Ben olsam Aboubakar'ı kapıdan içeri sokmam. 2 senede kaç maç oynamış. Resmen hatıra satın alıyorsun. Sürekli transferde aynı isimler üzerinde döngü yaşıyoruz. Umut var, Güven var, Larin var. Elinde varlığın var. Sen kendi çocuğuna yatırım yapsana. Üstümü başımı parçalayacağım artık."