Cengiz Ünder'den Emre Belözoğlu'na övgü

İtalya'nın Roma takımında forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Roma Kulübünün televizyonuna çıkan ve sorulara yanıt veren Cengiz Ünder, Muhammed Salah'a benzetilmesiyle ilgili, şunları kaydetti:

Şu an için onunla kendimi kıyaslamak yanlış olur. Kendisi inanılmaz bir oyuncu. Umarım bir gün ben de onun gibi büyük bir futbolcu olurum.

"Onun gibi futbolcu nadir gördüm"

Medipol Başakşehir'de beraber oynadığı Emre Belözoğlu ile ilgili değerlendirmede bulunan Cengiz Ünder, şöyle konuştu:

Emre Belözoğlu'nun son zamanlarında onunla oynadığım için çok şanslıyım. Bence çok büyük bir oyuncu. Onun gibi futbolcu nadir gördüm. Bana her zaman tavsiye vermiştir. Tatilde de görüştük. Daha iyi kariyerim olması için iyi dileklerini de iletmiştir bana. Türk futbolunun en büyük oyuncusu benim için.

Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi ( 17 Tem, 2018, 1:22ös PDT )

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