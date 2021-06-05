Cengiz Ünder'in transfer kararı belli oldu

Geride bıraktığımız sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de kiralık olarak forma giyen vebonservisi İtalya Serie A kulübü Roma'da bulunan Cengiz Ünder ile ilgili menajeri Mirsad Türkcan'dan açıklama geldi.
Türk kulüplerine saygı duyduklarını belirten Türkcan, Cengiz Ünder'in Avrupa'nın önemli liglerinde kariyerine devam etmek istediğini söyledi.İşte Mirsad Türkcan'ın açıklamaları;
"Ülkesini Avrupa'da temsil etmek istiyor"
- "Son günlerde basında çıkan transfer iddialarından sonra açıklamayı yapma gereği duyduk. Öncelikle belirtmek isteriz ki adı geçen tüm takımlara saygı duyuyoruz fakat Cengiz Ünder ülkesini Avrupa'nın önemli liglerinde temsil ederek kariyerine devam etmek istiyor. Ayrıca, Cengiz'in şu andaki tek arzusu ve konsantrasyonu milli takımın EURO 2020'deki başarısı."
Cengiz Ünder'in füzesi🚀pic.twitter.com/s9hGZdTcy0
Cengiz Ünder'in füzesi🚀pic.twitter.com/s9hGZdTcy0— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 20, 2021