Cengiz Ünder'in transfer kararı belli oldu

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Toplam demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkarttık. Hızlı tren işletmesi bakımından dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ncı olduk. 2020'de bu çalışmaları bir üst safhaya çıkararak demiryolu reformunu başlattık. 2023'te demiryolu yatırımlarını yüzde 60'a, demiryolu ağını da 16 bin 775 kilometreye çıkarmayı hedefledik" dedi.