Spor Cengiz Ünderin transfer kararı belli oldu
TRANSFER

Cengiz Ünder'in transfer kararı belli oldu

Adı Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan milli futbolcu Cengiz Ünder'in kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Cengiz Ünderin transfer kararı belli oldu
Cengiz Ünder A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunda yer alıyor.

Geride bıraktığımız sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de kiralık olarak forma giyen vebonservisi İtalya Serie A kulübü Roma'da bulunan Cengiz Ünder ile ilgili menajeri Mirsad Türkcan'dan açıklama geldi.

Türk kulüplerine saygı duyduklarını belirten Türkcan, Cengiz Ünder'in Avrupa'nın önemli liglerinde kariyerine devam etmek istediğini söyledi.

İşte Mirsad Türkcan'ın açıklamaları;

"Ülkesini Avrupa'da temsil etmek istiyor"

  • "Son günlerde basında çıkan transfer iddialarından sonra açıklamayı yapma gereği duyduk. Öncelikle belirtmek isteriz ki adı geçen tüm takımlara saygı duyuyoruz fakat Cengiz Ünder ülkesini Avrupa'nın önemli liglerinde temsil ederek kariyerine devam etmek istiyor. Ayrıca, Cengiz'in şu andaki tek arzusu ve konsantrasyonu milli takımın EURO 2020'deki başarısı."

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