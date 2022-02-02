Ceyhun Kazancı: Beşiktaş'ı tercih ettiği için çok mutluyuz

Devre arası transfer dönemini suskun geçiren Beşiktaş, bir dönem Galatasaray forması giyen Gedson Fernandes için kulübü Benfica ile anlaşmaya vardı.

Portekizli futbolcunun transferinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Beşiktaş sportif direktörü Ceyhun kazancı:

"Gedson ile 5 yıllık imza attık. Gelecek sezondan itibaren, Gedson 5 yıl Beşiktaş'ta olacak. Bonservis ücreti konusunda bize olumlu yaklaştılar. Gedson için birçok takım devreye girmişti ama o Beşiktaş'ı tercih etti. Çok mutluyuz."

Zorunlu satın alma opsiyonu 6 milyon euro

Beşiktaş'ın, Portekiz ekibiyle son görüşmeleri yaptığı ve masada 2 farklı seçeneğin bulunduğu öğrenildi. Eğer siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes'i zorunlu satın alma opsiyonu ile transfer edecekse 6 milyon euro, zorunlu satın alma olmazsa da 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor. Ayrıca ödenecek ücretin de uzun vadeli taksitlerle yapılması planlanıyor. Beşiktaş'ın, Portekizli orta saha oyuncusuna da yıllık 1.3 milyon euro vereceği öğrenildi.

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Bats kalabilir

Öte yandan kiralık ve gidecek oyuncularla ilgili olarak konuşan Kazancı, "Sezon sonunda 11 futbolcu ile yolları ayıracağız. Kiralık oyuncular gidecek. Ama Batshuayi ile anlaşabiliriz" ifadelerine yer verdi.