Spor Ceyhun Kazancı Beşiktaşı tercih ettiği için çok mutluyuz
TRANSFER

Ceyhun Kazancı: Beşiktaş'ı tercih ettiği için çok mutluyuz

Transferi gündemi oldukça meşgul eden ve Galatasaray'ında talip olduğu Portekizli futbolcu gelecek sezondan itibaren Beşiktaş forması giyecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı ekibin sportif direktörü Ceyhun Kazancı Gedson'un, Beşiktaş'ı tercih ettiğinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ceyhun Kazancı: Beşiktaşı tercih ettiği için çok mutluyuz
Beşiktaş sportif direktörü Ceyhun Kazancı

Devre arası transfer dönemini suskun geçiren Beşiktaş, bir dönem Galatasaray forması giyen Gedson Fernandes için kulübü Benfica ile anlaşmaya vardı.

Portekizli futbolcunun transferinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Beşiktaş sportif direktörü Ceyhun kazancı:

  • "Gedson ile 5 yıllık imza attık. Gelecek sezondan itibaren, Gedson 5 yıl Beşiktaş'ta olacak. Bonservis ücreti konusunda bize olumlu yaklaştılar. Gedson için birçok takım devreye girmişti ama o Beşiktaş'ı tercih etti. Çok mutluyuz."

Zorunlu satın alma opsiyonu 6 milyon euro

Beşiktaş'ın, Portekiz ekibiyle son görüşmeleri yaptığı ve masada 2 farklı seçeneğin bulunduğu öğrenildi. Eğer siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes'i zorunlu satın alma opsiyonu ile transfer edecekse 6 milyon euro, zorunlu satın alma olmazsa da 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor. Ayrıca ödenecek ücretin de uzun vadeli taksitlerle yapılması planlanıyor. Beşiktaş'ın, Portekizli orta saha oyuncusuna da yıllık 1.3 milyon euro vereceği öğrenildi.

Bats kalabilir

Öte yandan kiralık ve gidecek oyuncularla ilgili olarak konuşan Kazancı, "Sezon sonunda 11 futbolcu ile yolları ayıracağız. Kiralık oyuncular gidecek. Ama Batshuayi ile anlaşabiliriz" ifadelerine yer verdi.

İlk fotoğraf geldi: Rizespor Gedson Fernandes için yola çıktı
SPOR
İlk fotoğraf geldi: Rizespor Gedson Fernandes için yola çıktı
Günde 500 gram altın çıkarıyorlar

Günde 500 gram altın çıkarıyorlar

​Köylüler eksi 40 dereceye aldırış etmeden özel kıyafetlerle arıyor.
Daha beş yaşında

Daha beş yaşında

Pembe motosikletiyle parkurların tozunu attırıyor.
80 hedef imha edildi

​PKK'ya yönelik Kış Kartalı Harekatı'nın detayları belli oldu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 100 bin liralık otel yayınına gönderme.

Türkiye savaş konseptini değiştiriyor: ​Ramjet için tarih belli oldu.

​Geri itilen dokuz göçmen donarak can verdi

Çelik'ten CHP'li milletvekillerinin Sedef Kabaş ziyaretine tepki: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin

İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.