Spor City ve Madrid onun peşinde
TRANSFER

City ve Madrid onun peşinde

Son dönemde Chelsea'nin gözde isimlerinden olan Racee James, Manchester City ve Real Madrid'in radarında. Abramovich'in mavileri satışa çıkarmasının ardından önümüzdeki dönemlerde transferde hareketli günler yaşanabilir.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
City ve Madrid onun peşinde
Racee James bu sezon Chelsea formasıyla 26 resmi maça çıktı ve 6 gol 7 asist yaptı

Roman Abramovich'in satışa çıkardığı Chelsea'de önümüzdeki dönemde transfer konusunda da hareketli günler yaşanabilir.

Daily Mail'in haberine göre Racee James, Real Madrid ve Manchester City'nin radarına girmiş durumda. Habere göre takıma bir sağ bek takviyesi isteyen Manchester City menajeri Pep Guardiola, listenin başına 1999 doğumlu James'i yazdı. Ancak City, Real Madrid'in de ilgisi olduğu bilinen oyuncunun transferi için İspanyollarla bir savaş içine girecek. Racee James bu sezon Chelsea formasıyla 26 resmi maça çıktı ve 6 gol 7 asist yaptı.

Öte yandan haberde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra yaşanan gelişmeler sebebiyle Chelsea'deki yıldız oyuncuların fırsat transferleri olabileceği detayına da yer verildi. Yeni sahibini bekleyen Chelsea'de Azpilicueta ve Rüdiger'in sözleşmeleri Haziran ayında sona erecek.

Londra ekibinde ayrıca Kante ve Jorginho'nun da 1 yıllık sözleşmeleri kalmış durumda. Chelsea, içinde bulunduğu kriz sebebiyle bu isimleri de kaybetme riski ile karşı karşıya.
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