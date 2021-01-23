Spor Çotanak Stadyumu kapılarını açıyor İlk maç yarın
PTT 1.LİG

Çotanak Spor Kompleksi'nin özellikleri

Çotanak Stadyumu kapılarını açıyor: İlk maç yarın

Yapımı tamamlanan Çotanak Stadyumu, Giresunspor'un yarın Balıkesirspor'u konuk edeceği TFF 1. Lig mücadelesiyle kapılarını açacak.

Haber Merkezi AA
Yeni stadyum ismini fındığın dalda kümelendiği şekli olan çotanaktan alıyor.
Yeni stadyum ismini fındığın dalda kümelendiği şekli olan çotanaktan alıyor.

Giresun'da inşa edilen 22 bin 28 seyirci kapasiteli Çotanak Stadı, TFF 1. Lig'in 18. haftasında yarın oynanacak Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor karşılaşmasıyla hizmete girecek.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından maçın oynanma yerinin Çotanak Spor Kompleksi olarak açıklanmasının ardından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerince stadyumdaki son hazırlıklar da tamamlandı.

AA
Sahanın zemini hibrit çimle kaplandı.

Çotanak Spor Kompleksi'nin özellikleri


Saha zemini hibrit çim olarak uygulanan stadyum, zeminle birlikte 6 kattan oluşuyor ve bin 72 araçlık otoparka sahip. Toplam 143 bin 388 metrekareden oluşan komplekste 144 seyirci kapasiteli spor salonu ile mağazalar da yer alıyor.

Kompleks içinde ayrıca yataklı sporcu eğitim merkezinin de inşa edilmesi planlanıyor.

AA
Yeni stadyumun drone görüntüsü.

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