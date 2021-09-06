Crespo resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Portekiz 1. Futbol Ligi takımlarından Estoril Praia'da forma giyen Miguel Crespo'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuyla bir yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Orta sahada görev yapan Miguel Crespo, Fenerbahçe’de 27 numaraları formayı giyecek.

Fransa'da doğumlu Portekizli oyuncu, futbola ülkesinin Feirense takımında başladı. 2017'de Braga'nın B takımına transfer olan Crespo, 2019'da ise Estoril Praia'ya geçti. Portekiz 2. Ligi'nde 2 sezon top koşturan genç futbolcu, geçen sezon sonunda takımıyla Portekiz 1. Ligi'ne yükseldi. Estoril Praia'da 2. Lig'de 2 sezonda 30 maça çıkan Crespo, 5 kez fileleri havalandırdı. Genç oyuncu, bu sezon da 3 müsabakada 1 kez gol sevinci yaşadı.

Ailemize hoş geldin Miguel Crespo! 💛💙 pic.twitter.com/h96ypt5PEr — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 6, 2021

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