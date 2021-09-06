Spor Crespo resmen Fenerbahçede
TRANSFER

Crespo resmen Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertli kulüp, Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Crespo resmen Fenerbahçede
Ülker Stadyumu'nda poz verdi.

Fenerbahçe, Portekiz 1. Futbol Ligi takımlarından Estoril Praia'da forma giyen Miguel Crespo'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuyla bir yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Orta sahada görev yapan Miguel Crespo, Fenerbahçe’de 27 numaraları formayı giyecek.

  • Fransa'da doğumlu Portekizli oyuncu, futbola ülkesinin Feirense takımında başladı. 2017'de Braga'nın B takımına transfer olan Crespo, 2019'da ise Estoril Praia'ya geçti. Portekiz 2. Ligi'nde 2 sezon top koşturan genç futbolcu, geçen sezon sonunda takımıyla Portekiz 1. Ligi'ne yükseldi. Estoril Praia'da 2. Lig'de 2 sezonda 30 maça çıkan Crespo, 5 kez fileleri havalandırdı. Genç oyuncu, bu sezon da 3 müsabakada 1 kez gol sevinci yaşadı.

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