Crivelli'nin transferi açıklandı

Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın kadro planlanmasında yer almayan Enzo Crivelli, Antalyaspor'a transfer oldu.
Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz Enzo Crivelli ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
- Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Crivelli, Başakşehir formasıyla 88 maça çıkıp, 16 gol ve 7 asistlik performans göstermişti.
🔥 Rahat olun, Enzo burada!
Kulübümüz Enzo Crivelli ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/hygJmGUszW
🔥 Rahat olun, Enzo burada!