Spor Crivellinin transferi açıklandı
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Crivelli'nin transferi açıklandı

Antalyaspor Kulübü, Başakşehir'den Fransız santrfor Enzo Crivelli'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Crivellinin transferi açıklandı
Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro

Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın kadro planlanmasında yer almayan Enzo Crivelli, Antalyaspor'a transfer oldu.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz Enzo Crivelli ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

  • Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Crivelli, Başakşehir formasıyla 88 maça çıkıp, 16 gol ve 7 asistlik performans göstermişti.
Antalyaspor Crivelli'nin transferini bu video ile duyurdu:

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