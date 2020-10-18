SERİE A

Crotone Juventus maç özeti ve gollerini izle

Ronaldo'suz Juventus deplasmanda takıldı

Serie A'da Juventus, deplasmanda konuk olduğu Crotone ile 1-1 berabere kaldı. Milli futbolcumuz Merih Demiral, mücadelede 90 dakika forma giydi. Juventus formasıyla ilk maçına çıkan Chiesa ise karşılaşmada kırmızı kart gördü. Crotone-Juventus maç özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Chiesa'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon.

Chiesa'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon.

Fotoğraf: CIRO DE LUCA / Reuters

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 4. haftasında Juventus, Crotone ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Crotone'da oynanan maçta, ev sahibi takım 12. dakikada Simy’nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Juventus, bu gole 21. dakikada İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile yanı verdi maçta yeniden dengeyi sağladı: 1-1.

Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda iki takım da pozisyonlar bulsa da mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve iki ekip de 1'er puana razı oldu. Juventus, puanını 8'e çıkartarak, 4. sırada kaldı. Crotone ise bu beraberlikle bu sezonki ilk puanını Juventus karşısında almış oldu.


İlk maçında kırmızı kart gördü

Juventus'un yeni transferlerinden Federico Chiesa da ilk kez siyah-beyazlı formayı giydiği maçta 60. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Merih 90 dakika oynadı

Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral da ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakikada sahada kaldı.

Siyah-beyazlı takımın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Kovid-19 olması sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.

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