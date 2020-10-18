Ronaldo'suz Juventus deplasmanda takıldı

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 4. haftasında Juventus, Crotone ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Crotone'da oynanan maçta, ev sahibi takım 12. dakikada Simy’nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Juventus, bu gole 21. dakikada İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile yanı verdi maçta yeniden dengeyi sağladı: 1-1.

Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda iki takım da pozisyonlar bulsa da mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve iki ekip de 1'er puana razı oldu. Juventus, puanını 8'e çıkartarak, 4. sırada kaldı. Crotone ise bu beraberlikle bu sezonki ilk puanını Juventus karşısında almış oldu.





İlk maçında kırmızı kart gördü

Juventus'un yeni transferlerinden Federico Chiesa da ilk kez siyah-beyazlı formayı giydiği maçta 60. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Merih 90 dakika oynadı

Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral da ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakikada sahada kaldı.

Siyah-beyazlı takımın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Kovid-19 olması sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.

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Cristiano Ronaldo en çok zorlandığı defansı seçti: Nefes almana bile izin vermezdi Kariyerinde Sporting, Manchester United, Real Madrid ve son olarak Juventus forması giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, karşısında en çok zorlandığı ismi açıkladı."Karşılaştığın en sert defans oyuncusu kimdi?" sorusuna cevap veren Portekizli yıldız, "Kesinlikle Ashley Cole'dü. Nefes almana bir saniye bile izin vermezdi. O sert ve hızlı bir oyuncuydu" ifadelerini kullandı.Cristiano Ronaldo, 2018 yazında futbola veda eden İngiliz sol bek Cole ile Premier Lig ve milli maçlarda birçok kez karşı karşıya geldi.Koronavirüs testi pozitif çıkan Cristiano Ronaldo ambulans uçakla Torino'ya gitti

Milano derbisinde kazanan Milan oldu (ÖZET) Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanan derbi mücadelesine, konuk Milan hızlı başlayan taraf oldu. Milan, 11. dakikada penaltı kazandı. 13. dakikada penaltı atışını kullanan Zlatan İbrahimovic'in şutunda Interli kaleci Handanovic topu çelerken, İsveçli golcü, dönen topu ağlarla buluşturarak, Milan'ı öne geçirdi: 0-1.Zlatan farkı 2'ye çıkardı16. dakikada ani gelişen Milan atağında Rafael Leao topu soldan ceza sahasına ortalarken, ceza sahası içinde topa bekletmeden vuran İbrahimovic, kendisinin ve takımının 2. golüne imza attı: 0-2.Lukaku farkı 1'e indirdi29. dakikada Inter atağında, Perisic soldan ceza sahası içine ortalarken, Milan defansı topa müdahale edemeyince altıpas üzerindeki Belçikalı golcü Romelu Lukaku, topu filelere göndererek, farkı 1'e indirdi: 1-2.İkinci yarıda ev sahibi Inter, beraberlik golü için baskısını arttırırken, Milan’da savunmasını sertleştirdi. Mavi-siyahlılar, maçın son anlarında Lukaku ile gol fırsatları yakalasa da bunları değerlendiremeyince Milan, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.Milan 4'te 4 yaptıBu sonuçla, Milan ligde 4. haftada 4. galibiyetini alarak puanını 12'ye yükseltti ve puan tablosunun zirvesinde yer aldı. Milan, 1995-96 sezonundan beri ilk kez ligdeki ilk 4 maçını kazandı.Şampiyonluk favorilerinden biri olarak gösterilen Inter ise bu sezonki ilk yenilgisini rakibinden alırken, 7 puanla 6. sırada kaldı. Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakika mücadele etti.Inter-Milan maç özeti izleInter, Milan maç özetini izlemek için tıklayınız.Dev derbi Rangers'ın