Darısı Trabzonspor'a: Manchester City'nin cezası CAS'tan döndü

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)'tan yapılan açıklamada UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından 2012-2016 yıllarındaki finansal kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle Manchester City'ye verilen Avrupa kupalarından 2 sezon men kararının kaldırıldığı kaydedildi.

CAS, Manchester temsilcisine verilen 30 milyon euro para cezasını da 10 milyon euroya indirdi.

Liverpool'un ardından ligi ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Manchester City, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak.

Trabzonspor'un duruşması 16 Temmuz'da

CAS, Trabzonspor'un duruşmasını 16 Temmuz Perşembe günü görüşecek.

UEFA, finansal yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine karar vermişti.