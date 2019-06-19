Denizlispor'un yeni hedefi Ukraynalı yıldız

Lopes ve Sapunaru'nun çok tecrübeli ve Süper Lig'i yakından tanıyan oyuncular olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, "Geçen sezonki iskelet kadromuzdan 8 oyuncu kaldı. O nedenle bizim 14 ya da 15 yeni futbolcuyu takıma kazandırmamız lazım. 1 Temmuz'da başlayacağımız yeni sezon hazırlıklarına kadar transferin en az yüzde 60'ını bitirmeyi amaçlıyoruz. İyi bir takım kuracağımıza inanıyorum. Yönetim çok ciddi şekilde çalışıyor, ben de her konuda yardımcı oluyorum" dedi.

Geçen sezon Spor Toto 1'inci Lig'de elde edilen şampiyonluğun çağdaş futbol anlayışıyla geldiğini anlatan Yücel İldiz, "Süper Lig zor bir platform. Çok iyi hazırlanacağız. Tıpkı geçen yıl olduğu gibi kazanma alışkanlığı yakalamış bir takım oluşturmalıyız. Çağdaş futbolumuzu devam ettireceğiz. Süper Lig'de de bizi izleyenler keyif alacak" diye konuştu. Atatürk Stadı ve tesislerin yenilendiğini sözlerine ekleyen İldiz, "Modern yapısıyla tesislerimiz Süper Lig için hazır olacak. Stadımız ve tesislerimiz inşaat halinde. Her kulvarda yoğun bir çalışma mevcut. Denizlispor için en iyi şekilde mücadele ediliyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna seferi

Dış transferde üst üste imzaları attırmaya başlayan Denizlispor, rotasını Ukrayna'ya çevirdi. Yeşil-siyahlılar son olarak Dinamo Kiev'de forma giyen Denys Harmash'ı kadrosuna katmak için temaslara başladı. Forvet arkasında oyun kurucu görevini üstlenen 29 yaşındaki futbolcu için Dinamo Kiev'le görüşmelere başlandığı ileri sürüldü. Ukrayna Milli Takımı'nda da forma giyen Harmash, 2009 yılından bu yana Dinamo'da oynuyor.