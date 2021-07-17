Spor Dever Orgill imzayı attı ve iddialı konuştu "Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum"
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Dever Orgill imzayı attı ve iddialı konuştu: "Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum"

Manisa Futbol Kulübü, Jamaikalı forvet oyuncusu Dever Orgill’i 2 yıllığına kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan Orgill, “Çok gol atıp sezon sonunda şampiyonluk yaşamak istiyorum” dedi.

Haber Merkezi İHA
Dever Orgill hangi takıma transfer oldu?
Süper Lig kariyerinde çıktığı 75 maçta 12 gol kaydetti.

Yeni sezonda TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, forvet oyuncusu Dever Orgill ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Başkan Vekili Engin Anlı da yer aldı.

İmza töreninde konuşan yeni transfer Dever Orgill, “Manisa Futbol Kulübü’nde olduğum için çok mutluyum. İlk amacım takım arkadaşlarıma bir an önce katılmak. Öyle bir sezon yaşamak istiyorum ki en iyi sezonlarımdan birisi olsun. Çok gol atmak ve bu takımdaki herkesi mutlu edip sezon sonunda şampiyonluk yaşamak istiyorum” dedi.

İmza töreninde Manisa FK atkısıyla poz verdi.
İmza töreninde Manisa FK atkısıyla poz verdi.

"Manisa FK formasıyla kariyer sezonunu yaşayacak"

Yeni transfer Dever Orgill’in takıma güç ve kalite katacağını belirten Başkan Vekili Engin Anlı ise, "Orgill gibi çok kaliteli bir futbolcuyu renklerimize bağladık. Kadromuza çok büyük güç ve kalite katacak bir isim. Bu sezon şampiyonluk parolasıyla başladığımız ligde bizi hedefe götürecek önemli isimlerden biri olacak. Aramıza katıldığı için çok mutluyuz. Orgill, bu kulüpte olmayı çok istedi. Bunun için de özel bir çaba sarf etti. Bu özverisi için kendisine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah her iki taraf için de güzel bir sezon olur. Ben inanıyorum ki Dever Orgill Manisa Futbol Kulübü formasıyla kariyer sezonunu yaşayacak. Çok güzel bir sezon geçirecek. Umarım onunla birlikte sezon sonu şampiyonluğa ulaşacağız. Kendisine Manisa Futbol Kulübü formasıyla başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

  • 2016-2017 sezonunda Avusturya 1. Lig ekibi Wolfsberger’e imza atan Orgill, 2018-2019 sezonunda MKE Ankaragücü’ne transfer oldu. Ankara ekibinde iki sezon geçiren Jamaikalı oyuncu, geçtiğimiz sezon Antalyaspor forması giydi.

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