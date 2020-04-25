SERİE A

Devlerin Pogba savaşı: Bir kulüp daha devreye girdi

İngiltere Premier Lig kulüplerinden Manchester United’ın Fransız yıldızı Paul Pogba için transfer dedikoduları her geçen gün artıyor. Pogba’yı kadrosuna katmak isteyen son takımın ise İtalya Serie A ekiplerinden Inter olduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Pogba, Manchester United formasıyla çıktığı 150 maçta 31 gol atarken, 31 de asist yaptı.

Pogba, Manchester United formasıyla çıktığı 150 maçta 31 gol atarken, 31 de asist yaptı.

Pogba’nın ismi daha önce forma giydiği Juventus ve Real Madrid ile anılırken, Fransız yıldız için yeni bir iddia da İtalya’dan geldi.

Çizme basınında yer alan haberlere göre Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, eski oyuncusunu takımında görmek istiyor. Conte, daha önce Juventus’ta beraber çalıştığı Pogba’yı transfer ederek orta sahasını güçlendirme peşinde.

Conte ve Pogba
Conte ve Pogba

Bir yıllık sözleşmesi var

İngiliz ekibiyle bir yıllık kontratı kalan 27 yaşındaki Pogba, takımdan gelen yeni sözleşme teklifini geri çevirdi. Bunun ardından Manchester United’ın da oyuncunun bedavaya gitmemesi için transfer döneminde takımdan ayrılmasına onay vermesi bekleniyor.

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