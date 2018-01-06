LA LİGA

Diego Costa önce attı sonra atıldı

Chelsea'den ayrılarak Atletico Madrid'e geri dönen Diego Costa forma giydiği ilk lig karşılaşmada, attığı golün ardından sevincini abartılı yaşadığı için ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diego Costa gol sevincini tribündeki seyircilerin yanına çıkarak yaşayınca oyundan ihraç edildi.

Diego Costa gol sevincini tribündeki seyircilerin yanına çıkarak yaşayınca oyundan ihraç edildi.

Fotoğraf: Reuters

Atlecio Madrid'in La Liga'nın 18. haftasında Getafa'yi konuk ettiği maçta ilginç bir an yaşandı.

Madrid ekibine döndükten sonra ilk lig maçına çıkan Diego Costa, golünü attıktan sonra kırmızı kart gördü.

68. dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü kaydeden İspanyol futbolcu, sevincini seyircilerin bulunduğu tribüne çıkarak yaşayınca ikinci sarı kartını gördü ve oyundan ihraç edildi.

  • Mücadele Atletico Madrid'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonra erdi.

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