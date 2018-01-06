Diego Costa önce attı sonra atıldı

Atlecio Madrid'in La Liga'nın 18. haftasında Getafa'yi konuk ettiği maçta ilginç bir an yaşandı.
Madrid ekibine döndükten sonra ilk lig maçına çıkan Diego Costa, golünü attıktan sonra kırmızı kart gördü.
68. dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü kaydeden İspanyol futbolcu, sevincini seyircilerin bulunduğu tribüne çıkarak yaşayınca ikinci sarı kartını gördü ve oyundan ihraç edildi.
- Mücadele Atletico Madrid'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonra erdi.
¡Tras marcar @diegocosta celebró el tanto con los aficionados y vio la segunda amarilla!
ATM 2-0 GET#beINLaLiga pic.twitter.com/YWaYRwm89V
¡Tras marcar @diegocosta celebró el tanto con los aficionados y vio la segunda amarilla!
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