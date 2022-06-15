Spor Diego Costa Süper Lig yolunda Menajeriyle görüşme yapıldı
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Diego Costa Süper Lig yolunda: Menajeriyle görüşme yapıldı

Fatih Karagümrük Kulübü'nün dünyaca ünlü golcü Diego Costa'nın transferi için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

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Diego Costa Süper Lig yolunda: Menajeriyle görüşme yapıldı
Diego Costa, kulüp kariyerinde çıktığı 495 maçta 186 gol attı.

Teknik direktörlük koltuğuna Andrea Pirlo’yu getirerek büyük ses getiren Fatih Karagümrük, golcü transferinde de dünya yıldızının peşine düştü.

Kırmızı-siyahlıların adı yıllardır Süper Lig devleriyle anılan Diego Costa'yı gündeme aldığı bildirildi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Karagümrük Kulübü, bonservisi elinde olan ve birçok takımdan teklifler alan 33 yaşındaki yıldız oyuncunun şartlarını öğrenmek için menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Yönetimin, Costa’nın istediği yıllık ücreti ödemeye hazır olduğu vurgulandı.

  • Son olarak Atletico Mineiro’da oynayan Diego Costa’nın bonservisi elinde bulunuyor.

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Diego Costa (@diego.costa)'in paylaştığı bir gönderi

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