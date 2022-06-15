Diego Costa Süper Lig yolunda: Menajeriyle görüşme yapıldı

Teknik direktörlük koltuğuna Andrea Pirlo’yu getirerek büyük ses getiren Fatih Karagümrük, golcü transferinde de dünya yıldızının peşine düştü.

Kırmızı-siyahlıların adı yıllardır Süper Lig devleriyle anılan Diego Costa'yı gündeme aldığı bildirildi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Karagümrük Kulübü, bonservisi elinde olan ve birçok takımdan teklifler alan 33 yaşındaki yıldız oyuncunun şartlarını öğrenmek için menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Yönetimin, Costa’nın istediği yıllık ücreti ödemeye hazır olduğu vurgulandı.

Son olarak Atletico Mineiro’da oynayan Diego Costa’nın bonservisi elinde bulunuyor.

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