Diego Costa Süper Lig yolunda: Menajeriyle görüşme yapıldı

Teknik direktörlük koltuğuna Andrea Pirlo’yu getirerek büyük ses getiren Fatih Karagümrük, golcü transferinde de dünya yıldızının peşine düştü.
Kırmızı-siyahlıların adı yıllardır Süper Lig devleriyle anılan Diego Costa'yı gündeme aldığı bildirildi.
Fanatik'te yer alan habere göre; Karagümrük Kulübü, bonservisi elinde olan ve birçok takımdan teklifler alan 33 yaşındaki yıldız oyuncunun şartlarını öğrenmek için menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.
Yönetimin, Costa’nın istediği yıllık ücreti ödemeye hazır olduğu vurgulandı.
- Son olarak Atletico Mineiro’da oynayan Diego Costa’nın bonservisi elinde bulunuyor.