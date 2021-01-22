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Dört dörtlük Kartal ​

Dört dörtlük Kartal

Süper Lig'de geçen hafta Galatasaray'ı deviren Beşiktaş, 20. haftada da Karagümrük deplasmanında farklı kazanarak liderlik koltuğunu korudu. Oynadığı futbolla adeta tutulmayan siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Aboubakar, Mensah (2) ve Larin kaydetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Oynadığı futbolla adeta tutulmayan siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Aboubakar, Mensah (2) ve Larin kaydetti.
Oynadığı futbolla adeta tutulmayan siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Aboubakar, Mensah (2) ve Larin kaydetti.

Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş, karşılaşmayı 4-1 kazandı. Ligde liderlik koltuğunu bırakmayan siyah-beyazlılara 3 puanı getiren goller Aboubakar, Mensah (2) ve Larin'den geldi. Ev sahibi ekibin tek sayısını ise Borini (Pen.) kaydetti. 14. dakikada sağdan çizgiye inen Aboubakar'ın içeri çevirdiği topa Atiba penaltı noktası civarından vurdu, top auta çıktı.

  • 44. dakikada Mensah ile duvar pası yaparak ceza sahasına yönelen N'Koudou'nun pasında penaltı noktası önünde topla buluşan Aboubakar, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 49'da ceza sahası önünde topla buluşan Mensah, ceza sahasına sokulup çok şık bir vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi: 0-2. 63'te hızlı gelişen Beşiktaş atağında Josef'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Mensah'ın vuruşunda top yan direkten döndü.

65'te sol kanattan ceza sahasına sokulan Rıdvan'ın içeriye çevirdiği topa Larin yatarak vuruşunu yaptı ve köşeden topu ağlara gönderdi: 0-3. 69'da Mensah'ın pasıyla topla buluşan Aboubakar'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Viviano topu çeldi. Gerilerden gelen Mensah topu tamamladı ve farkı dörde çıkarttı: 0-4. 77'de Ndiaye, Rosier'in müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Borini, kaleciyi ve topu ayrı köşelere gönderdi: 1-4.

Şampiyon olmak istiyoruz

  • Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Cyle Larin, Karagümrük maçını da boş geçmedi ve gol sayısını 12'ye yükseltti. Maçı değerlendiren Larin, "Kazanmak önemliydi. Attığım golden mutluyum ama Mensah da iki golle katkı verdi. İyi çalışıyoruz ve bunu da sahaya yansıtıyoruz. İyi gidiyoruz ve bir sonraki maçı da kazanmak istiyoruz. Mensah'ın attığı ilk gol en iyisiydi. Şampiyon olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Atiba: Maçı domine ettik

Beşiktaş'ın kaptanı Atiba, Karagümrük maçıyla ilgili olarak "Her zaman yaptığımız şekilde aynı mantık ile yaklaştık. Futbol oynamaya ve maçı kontrol etmeye gelmiştik. Maçın genelinde maçı domine ettik. Önemli olan 3 puan almaktı. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Kulübeden gelen arkaadaşlarımız da takıma katkı veriyor. Bu bizim için güzel bir durum. Burada anılarımız var. Liverpool maçını burada oynadık. Burada olmak heyecan vericiydi" dedi.

Hulk ile temas halindeyiz

  • Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Karagümrük galibiyeti sonrası transfere yönelik açıklamalarda bulundu. Hulk ile temasta olduklarını açıklayan Kocadağ, ''Hulk ile temasımız oldu. Şartlarımıza uyarsa transferini düşünebiliriz'' ifadelerini kullandı. Kocadağ, takıma takviye yapmak istedikletini, bunun için de çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
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