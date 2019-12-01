SALON SPORLARI

Down sendromlu sporcumuz Talha Ahmet Erdem'den tarihi başarı

Talha Ahmet Erdem, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, bu alanda Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.

Haber Merkezi AA
Birincilik kürsüsüne çıkan Talha Ahmet Erdem, Portekiz'de İstiklal Marşı'nı dinletti.

Birincilik kürsüsüne çıkan Talha Ahmet Erdem, Portekiz'de İstiklal Marşı'nı dinletti.

Fotoğraf: AA / AA

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Portekiz'in Guimaraes kentinde düzenlenen şampiyonada, T23 kategorisi erkekler 81 kiloda Talha Ahmet Erdem, altın madalya kazandı.

Milli sporcu, finalde ev sahibi ülkeden Corte Diogo'yu 4-2 yenerek, Türkiye'ye bu alanda ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.

Mehmet Can Topal'dan gümüş madalya

Organizasyonda mücadele eden diğer milli sporcu Mehmet Can Topal ise T21 kategorisi finalinde Portekizli Maia Hugo'ya 2-1 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.

  • Şampiyona, bugün yapılacak müsabakalarla sona erecek.

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