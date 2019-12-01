Down sendromlu sporcumuz Talha Ahmet Erdem'den tarihi başarı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Portekiz'in Guimaraes kentinde düzenlenen şampiyonada, T23 kategorisi erkekler 81 kiloda Talha Ahmet Erdem, altın madalya kazandı.

Milli sporcu, finalde ev sahibi ülkeden Corte Diogo'yu 4-2 yenerek, Türkiye'ye bu alanda ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.

🇹🇷Gururun adı Talha Ahmet Erdem 👏 pic.twitter.com/q0wnK4hLgt — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 1 Aralık 2019

Mehmet Can Topal'dan gümüş madalya

Organizasyonda mücadele eden diğer milli sporcu Mehmet Can Topal ise T21 kategorisi finalinde Portekizli Maia Hugo'ya 2-1 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.