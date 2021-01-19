Spor Dünya devi Yusuf Yazıcının peşinde
TRANSFER

Dünya devi Yusuf Yazıcı'nın peşinde

İtalya Serie A ekibi Milan, milli yıldız Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istiyor. 23 yaşındaki futbolcu için Milano kulübü sezon sonunda resmi teklif yapacak.

Haber Merkezi DHA
Yusuf Yazıcı'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 20 milyon euro.
Yusuf Yazıcı'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

Milan'a karşı Avrupa Ligi'nde deplasmanda 3 gol atarak yıldızlaşan ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Yazıcı için İtalyan ekibi görüşme talep ederken sezon sonu da oyuncunun bonservisini almak istiyor. Milan, 2024 yılına kadar Lille ile sözleşmesi bulunan Yusuf Yazıcı'yla ilgilenen en ciddi kulüp.

İspanya'dan da talipleri olan başarılı futbolcu, bu sezon 23 maçta 11 gol 4 asist üretirken hem lig, hem de Avrupa Ligi'nde takımının önemli bir hücum silahı konumunda.

  • Yusuf Yazıcı'nın olası transferinde bonservisinin net gelirinden yüzde 20 pay Trabzonspor'un olacak.

Çalhanoğlu için Juventus bastırıyor

Milan, Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak isterken Juventus ve Manchester United'ın da transfer isteği sürüyor. Özellikle 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Juventus'un ısrarcı olduğu öğrenildi.

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