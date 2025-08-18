Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası Kanada'da yapılacak

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Winnipeg kentinde 20-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda 18 ve 21 yaş altı kategorilerinde 13 milli sporcu yarışacak.