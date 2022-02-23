Dünya Ralli Şampiyonası’nda ikinci heyecan İsveç’te yaşanacak

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) 50’nci yılının ikinci yarışı İsveç’te koşulacak. 24-27 Şubat tarihleri arasındaki İsveç Rallisi, 19 etap üzerinden gerçekleştirilecek. Toplam 305.79 kilometrelik heyecan boyunca pilotlar, eksi 25 dereceyi bulan soğukta motor çalıştırarak, zirveyi elde etmeye çalışacak. Yeni hibrit araçlarla koşulacak İsveç Rallisi, ikonik karlı etaplarıyla biliniyor.

Gözler Red Bull sporcularında olacak

Dünya Ralli Şampiyonası’nın her yarışında olduğu gibi İsveç Rallisi’nde de tüm gözler Red Bull sporcularının üzerinde olacak.

Sporcular Elfyn Evans, Kalle Rovanpera, Thierry Neuville ile Craig Breen İsveç’te zirve mücadelesi verecek. Sezonun ilk yarışı olan Monaco’da kazanan Sebastien Loeb ve ikinci sırayı elde eden Sebastien Ogier İsveç Rallisi’nde yer almayacak.

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Yeşil bir geleceğin ve sürdürülebilirliğin vurgulandığı Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonunda ilk yarış sonunda Loeb liderliği elinde bulundururken diğer Ogier ikinci, Craig Breen ise üçüncü basamakta yer alıyor.