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Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası yarışları tamamlandı

Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası yarışları tamamlandı

16:4626/04/2025, Cumartesi
AA
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Adana'da Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası yarışları sona erdi. Dereceye giren takımların kupaları, düzenlenen törenle verildi.
Adana'da Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası yarışları sona erdi. Dereceye giren takımların kupaları, düzenlenen törenle verildi.

Adana'da Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası yarışları sona erdi.

Türkiye Kano Federasyonu tarafından Seyhan Baraj Gölü'nde organize edilen ve kano sporcusu Kağan Ege Baran adına düzenlenen yarışlarda, 36 kulüpten 326 sporcu mücadele etti.


Dün ve bugün yapılması planlanan 1000 metre kategorisindeki bazı final yarışları ve 500 metre kategorisindeki yarışların tamamı olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemedi.


Dereceye girenler, gerçekleştirilen 1000 metre kategorisindeki yarışların sonuçlarıyla belirlendi.


Erkeklerde Haliç Su Sporları Kulübü birinciliği, Şişecam Spor Kulübü ikinciliği, Samsun Büyükşehir Spor Kulübü üçüncülüğü elde etti.


Kadınlarda ise Şişecam Spor Kulübü birinci, Adana Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, Sarıçam Belediye Spor Kulübü üçüncü oldu.


Dereceye giren takımların kupaları, düzenlenen törenle verildi. Törene, hayatını kaybeden kano sporcusu Kağan Ege Baran'ın ailesi de katıldı.

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