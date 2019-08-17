Dzeko imzayı attı
SERİE A

Dzeko imzayı attı

Serie A takımlarından Roma, Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko'nun sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

Haber Merkezi AA
Dzeko ile Cengiz Ünder

Dzeko ile Cengiz Ünder

İtalya'da yaz transfer döneminin gözde isimlerinden olan ve adı farklı takımlarla anılan 33 yaşındaki Dzeko, kulübü Roma'da kaldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Dzeko'nun sözleşmesinin yenilendiği belirterek, 3 yıl daha uzatıldığı ifade edildi.

"Roma benim evim"

Kulüp açıklamasında ifadelerine yer verilen Dzeko, "Son haftalarda kulüpten kalmama yönelik güçlü bir istek olduğunu hissettim. Roma benim evim. Burada bir kupa kazanmak için her şey var. Daha uzun kalacağım için mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.

  • 2015 yılında Roma'ya gelen Bosna Hersekli golcü, 179 maçta forma giymiş, 87 gol atmıştı.

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