LA LİGA

Eden Hazard Real Madrid'e transfer oldu

Real Madrid, Eden Hazard ile 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Eflatun beyazlılar bu transfer için 100 milyon euro ödeyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Eden Hazard, Chelsea ile son olarak UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu elde etmişti.

​Eden Hazard, Chelsea ile son olarak UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu elde etmişti.

Real Madrid resmi sitesinden yapığı açıklamada, Eden Hazard transferi için oyuncunun kulübü ile anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Belçikalı futbolcu ile 5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. İmza töreninin, oyuncu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 13 Haziran Perşembe günü Santiago Bernabeu'da gerçekleştirileceği vurgulandı.

Transfer bedeli konusunda resmi bir açıklama yapılmazken, Real Madrid'in sadece bonservis için 100 milyon Euro ödeyeceği ifade ediliyor.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.