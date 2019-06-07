Eden Hazard Real Madrid'e transfer oldu

Real Madrid resmi sitesinden yapığı açıklamada, Eden Hazard transferi için oyuncunun kulübü ile anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Belçikalı futbolcu ile 5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. İmza töreninin, oyuncu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 13 Haziran Perşembe günü Santiago Bernabeu'da gerçekleştirileceği vurgulandı.

Transfer bedeli konusunda resmi bir açıklama yapılmazken, Real Madrid'in sadece bonservis için 100 milyon Euro ödeyeceği ifade ediliyor.