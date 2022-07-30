Spor Emirhan İlkhandan transfer açıklaması
TRANSFER

Emirhan İlkhan'dan transfer açıklaması

Serie A ekiplerinden Torino'nun transfer gündeminde olan genç orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Emirhan İlkhandan transfer açıklaması
Emirhan İlkhan

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan İlkhan, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.

"Ayrılabilmem için anlayış göstermelerini istedim"

Emirhan İlkhan, "Haziran ayında kulübümle olan sözleşmemi yeniledim ve imza atarken yurt dışından uygun bir teklif gelmesi halinde belirli bir meblağ karşılığı ayrılabilmem için anlayış göstermelerini rica ettim. Süreç sonunda transferim olur ya da olmaz, bilemiyorum. Ancak bu durumun benim için de ne kadar zor bir süreç olduğunu paylaşmak istiyorum" dedi.

"Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"

Süreç sonunda transferinin olup olmayacağını bilmediğini belirten Emirhan, "süreç sonunda transferim olur ya da olmaz, bilemiyorum. Ancak bu durumun benim için de ne kadar zor bir süreç olduğunu paylaşmak istiyorum. Eğer yurt dışına gidersem Beşiktaş'ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması: "Israrlı görüşmelerimiz sürüyor"
SPOR
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması: "Israrlı görüşmelerimiz sürüyor"
Olimpiyatta Süper Kupa heyecanı

Olimpiyat'ta Süper Kupa heyecanı

​Süper Kupa'da Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor.
Bu pankartı çok beğendim

'Bu pankartı çok beğendim'

​Ordu'da 6'lı masayı hedef alan pankart Erdoğan'ı mest etti.
Tebessüm ettiren diyalog: Miting öncesi fındık pazarlığı dikkat çekti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da uyardı: Alavereciye parayı kaptırmayın

​Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Ozan attı<br>Hull kazandı

Ozan attı
Hull kazandı

Milli futbolcu İngiltere'deki ilk golünü attı.

Genç yıldız<br> adayı duyurdu

Genç yıldız
adayı duyurdu

Beşiktaşlılar takımdan gitmesini istemiyordu.

​Sıraya girip Türkiye'yi şikayet ettiler.

Mavi Vatan'ın yeni muhafızı

Mavi Vatan'ın yeni muhafızı

​Türkiye'nin en büyüğü olacak: Testleri bir bir geçiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.