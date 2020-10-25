PTT 1.LİG

Emre Belözoğlu'nun ilk transferi kiraya gittiği takımda göz kamaştırdı

Fenerbahçe'nin uzun vadede çok şeyler beklediği futbolcularından biri olan İsmail Yüksek 1. lig maçında takımı Balıkesirspor'a 3 puanı kazandıran isim oldu. Yüksek oynadığı oyunla sosyal medyada birçok Fenerbahçeli'den geçer not aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de bu sezon transferlerden sorumlu isim olarak dikkat çekmişti.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de bu sezon transferlerden sorumlu isim olarak dikkat çekmişti.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı genç oyuncu İsmail Yüksek, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.

Yüksek, Balıkesirspor'un Ankaraspor ile oynadığı karşılaşmada güzel bir oyun ortaya koyarken takımının mücadeleyi 2-1 kazanmasında etkili oldu.

Takımının galibiyet golünü atan İsmail Yüksek için sosyal medyada birçok mesaj paylaşıldı;

İsmail Yüksek ve takım arkadaşlarının gol sevinci.
İsmail Yüksek ve takım arkadaşlarının gol sevinci.

İsmail Yüksek yaz kampında Fenerbahçe forması giymiş ve maçlara çıkmıştı.
İsmail Yüksek yaz kampında Fenerbahçe forması giymiş ve maçlara çıkmıştı.

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