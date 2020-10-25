Emre Belözoğlu'nun ilk transferi kiraya gittiği takımda göz kamaştırdı

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı genç oyuncu İsmail Yüksek, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.
Yüksek, Balıkesirspor'un Ankaraspor ile oynadığı karşılaşmada güzel bir oyun ortaya koyarken takımının mücadeleyi 2-1 kazanmasında etkili oldu.
Takımının galibiyet golünü atan İsmail Yüksek için sosyal medyada birçok mesaj paylaşıldı;
Balıkesirspor forması giyen İsmail Yüksek'in ligdeki ilk golü pic.twitter.com/Fn50Ql7OpL
Balıkesirspor forması giyen İsmail Yüksek'in ligdeki ilk golü pic.twitter.com/Fn50Ql7OpL— Radar Video (@videoradars1) October 25, 2020
Balıkesirsporda ismail yüksek birkaç yıla çok iyi yerlerde göreceğiz👍🏿
Balıkesirsporda ismail yüksek birkaç yıla çok iyi yerlerde göreceğiz👍🏿— uquri 🦅 (@ugurkarabas) October 25, 2020
Ismail Yüksek vs Ankaraspor
✅90 minutes played
⚽️1 goal
✅2 shots on target
✅82.5% passing accuracy
✅5/5 accurate long balls
✅2 chances created
✅9 ground duels won
✅1 interception
✅2 tackles won
Man of the match performance by the 21-year old Fenerbahçe loanee! pic.twitter.com/avMmo0NDjD
Ismail Yüksek vs Ankaraspor
ismail yüksek'in potansiyeli ferdiden de altaydan da yüksek bu twette burda dursun
ismail yüksek'in potansiyeli ferdiden de altaydan da yüksek bu twette burda dursun— Şemsettin AKSOY (@hastafenerli28) October 25, 2020
ismail yüksek düşük bütçeli mert hakan gibi duruyor. istikrarlı devam ederse süper lig seviyesinde talibi çok olur.
ismail yüksek düşük bütçeli mert hakan gibi duruyor. istikrarlı devam ederse süper lig seviyesinde talibi çok olur.— κααn (@KaxKa_) October 25, 2020
Balıkesir’e verdiğimiz ismail yüksek harika oynuyor.👏👏👏
Balıkesir’e verdiğimiz ismail yüksek harika oynuyor.👏👏👏— ali dündar (@kurtalanmanco) October 25, 2020
ismail yüksek bugün çok iyi oynuyor. oyun zekası ligin üstünde, devamlılığı arttırması lazım
ismail yüksek bugün çok iyi oynuyor. oyun zekası ligin üstünde, devamlılığı arttırması lazım— Tota (@totaaaaa_2) October 25, 2020
ismail yüksek aşırı iyi topçu✍️✍️✍️ 25.10.2020
ismail yüksek aşırı iyi topçu✍️✍️✍️ 25.10.2020— METİN. (@Imetojist) October 25, 2020
Bu sene alıp kiraya verdiğimiz ismail yüksek gol atmış ankaraspora benim İsmailden bir umudum var emrenin aldığı adam bence çürük çıkmaz aynı şekilde barış sungurda
Bu sene alıp kiraya verdiğimiz ismail yüksek gol atmış ankaraspora benim İsmailden bir umudum var emrenin aldığı adam bence çürük çıkmaz aynı şekilde barış sungurda— kerem (@KudurtucuB) October 25, 2020
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