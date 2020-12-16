SÜPER LİG

​Emre Çolak Fatih Karagümrük'te

Emre Çolak Fatih Karagümrük'te

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, son olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Wahda takımında forma giyen Emre Çolak'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Çolak'ın Transfermarkt verilerine göre güncel bonservis değeri 1 milyon euro.

Emre Çolak'ın Transfermarkt verilerine göre güncel bonservis değeri 1 milyon euro.

Süper Lig'e yükseldikten sonra hem yaptıkları transferler hem de gösterdikleri başarılı performanslarla adından sıkça söz ettiren Fatih Karagümrük, transferlere devam ediyor. Süper Lig ekibi son olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Wahda takımında forma giyen Emre Çolak'ı kadrosuna kattı.

2 sezon İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo’da oynadıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al-Wahda takımında forma giyen Emre Çolak, Karagümrük 2. Başkanı Serkan Hurma’nın katılımıyla düzenlenen törenle imzayı attı.

  • Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
  • "Kariyerine Galatasaray’da başlayan Emre Çolak, 6 yıl formasını giydiği takımıyla 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo’ya transfer olan Emre Çolak, İspanyol ekibinde 2 sezon forma giydi. Daha sonra Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Wahda’da oynayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi tecrübesi de bulunuyor. İkinci Başkanımız Serkan Hurma’nın imza attırdığı Emre Çolak, Milli Takımımız’ın farklı yaş gruplarında da görev yaptı. Süper Lig’de artık Karagümrük forması giyecek olan Emre Çolak’a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."


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