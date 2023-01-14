Emre Kocadağ'dan Aboubakar açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Arabam.com Konyaspor ile Beşiktaş, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı. Siyah beyazlılar, Mert Günok'un yediği şok golle başladığı maçı son saniye golüyle 2-1 kazanmayı başardı.
Bu sonucun ardından Konyaspor 27 puanla 7. sırada yer aldı. Beşiktaş ise 32 puanla 5. sırada kendine yer buldu.
Karşılaşmanın ardından A Spor'a konuşan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Taraftarlarımız, Konya'da bizi inanılmaz destekledi. Daha ligin ortasında, özellikle sosyal medyada Beşiktaş üzerinden negatif algı yaratmaya çalışanlara örnek olur taraftarlarımızın Beşiktaş duruşu ve sahiplenişi" dedi.
''Aboubakar gündemimizde''
- Weghorst ve Aboubakar konusunda da soruları yanıtlayan Kocadağ, "Vincent Aboubakar gündemimizde. Kulübündeki durumu netleştiğinde bakacağız. Weghorst ile ayrılık yaşadık. M.United'dan teklif alıyor kulübü, bize aksettikten sonra oyuncuyla birkaç kez görüştük. Bonservisini almak istediğimizi söyledik. Olayın maddiyatla alakalı olmadığını bize bildirdi" ifadelerini kullandı.