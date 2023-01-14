Spor Emre Kocadağdan Aboubakar açıklaması
TRANSFER

Emre Kocadağ'dan Aboubakar açıklaması

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Konyaspor maçının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kocadağ, Aboubakar ile ilgili ''gündemimizde'' açıklamasında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Emre Kocadağdan Aboubakar açıklaması
Vincent Aboubakar

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Arabam.com Konyaspor ile Beşiktaş, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı. Siyah beyazlılar, Mert Günok'un yediği şok golle başladığı maçı son saniye golüyle 2-1 kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından Konyaspor 27 puanla 7. sırada yer aldı. Beşiktaş ise 32 puanla 5. sırada kendine yer buldu.

Karşılaşmanın ardından A Spor'a konuşan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Taraftarlarımız, Konya'da bizi inanılmaz destekledi. Daha ligin ortasında, özellikle sosyal medyada Beşiktaş üzerinden negatif algı yaratmaya çalışanlara örnek olur taraftarlarımızın Beşiktaş duruşu ve sahiplenişi" dedi.

''Aboubakar gündemimizde''

  • Weghorst ve Aboubakar konusunda da soruları yanıtlayan Kocadağ, "Vincent Aboubakar gündemimizde. Kulübündeki durumu netleştiğinde bakacağız. Weghorst ile ayrılık yaşadık. M.United'dan teklif alıyor kulübü, bize aksettikten sonra oyuncuyla birkaç kez görüştük. Bonservisini almak istediğimizi söyledik. Olayın maddiyatla alakalı olmadığını bize bildirdi" ifadelerini kullandı.

Eski takım arkadaşları Aboubakar'ı bekliyor
SPOR
Eski takım arkadaşları Aboubakar'ı bekliyor
Trabzonspor-Başakşehir

Trabzonspor-Başakşehir

​Trabzonspor sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.
İçeriden dışarıya bilgi sızıyor

'İçeriden dışarıya
bilgi sızıyor'

​​Abdullah Avcı'dan çarpıcı sözler
Oynayan da gidebilir oynamayan da

'Oynayan da gidebilir oynamayan da'

​Şenol Güneş'ten transfer mesajı.
'Takımı cesaretlendireceğiz'

'Takımı cesaretlendireceğiz'

​İlhan Palut, mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.
Beşiktaş son <br>dakikada güldü

Beşiktaş son
dakikada güldü

​Siyah-beyazlı ekip deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Süper Lig aşkına

Süper Lig aşkına

​Samsunspor, Altay'ı 2-1 ile geçti.
3 gol 3 puan

3 gol 3 puan

​Adana Demirspor sahasında Ankaragücü'nü mağlup etti.
Derbi United'ın

Derbi United'ın

​Manchester derbisinde United ile City karşı karşıya geldi.
İnanılmaz hata

İnanılmaz hata

​​Mert Günok, kendi kalesine gol attı.
'Ligin ikinci yarısı <br>daha zorlu geçecek'

'Ligin ikinci yarısı
daha zorlu geçecek'

​Hakan Keleş'ten Antalyaspor maçı değerlendirmesi.
Kampanya başlatıldı

Kampanya başlatıldı

Fenerbahçeli taraftarlar Lucas Moura'yı istiyor.
Samet Akaydın kadroda

Samet Akaydın kadroda

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı.
Gol düellosu<br>berabere bitti

Gol düellosu
berabere bitti

​Süper Lig'de Antalyaspor ile Giresunspor 2-2 berabere kaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.