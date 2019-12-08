En büyük pay Güneş’in

Araştırma şirketi Areda Survey tarafından yapılan araştırmada, A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmaya hak kazanması ele alındı. 27 Kasım-2 Aralık tarihlerinde yapılan araştırmaya göre A Milli Futbol Takımı’nın başarısında yüzde 69.9 ile teknik direktör Şenol Güneş’in etkili olduğu düşünülürken, EURO 2020’de en beğenilen Türk futbolcu yüzde 27.9 ile Merih Demiral oldu. Katılımcıların yüzde 52.9’u ise Süper Lig’de yabancı oyuncu sınırlamasının kaldırılmasının milli takımı olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Türkiye genelinde yapılan araştırmada “A Milli Futbol Takımı’nın elde ettiği başarıda en büyük pay kime ait?” sorusuna verilen cevaplara göre yüzde 69.9 ile Şenol Güneş ilk sırada, genç futbolcular yüzde 26.1 ile ikinci, TFF yüzde 1.9 ile üçüncü sırada yer aldı.

Başarılı stoper Merih Demiral yapılan araştırmaya göre 17 futbolcu arasında yüzde 27.9’luk oranla en çok beğenilen futbolcu oldu. “Milli Takımda en çok beğendiğiniz futbolcu kim?” sorusuna verilen cevaplar içinde Cengiz Ünder ikinci, Hakan Çalhanoğlu üçüncü, Emre Belözoğlu ise dördüncü sırada yer aldı. Katılımcıların yüzde 52,9’u Süper Lig’de yabancı oyuncu sınırlamasının olmamasının milli takımı olumsuz yönde etkileyeceğini söylerken, yüzde 39.6’sı ise olumlu sonuç doğuracağını dile getirdi.

“Sizce Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda nereye kadar gidebilir?” sorusunu vatandaşların yüzde 30.6’sı yarı final, yüzde 30.2’si çeyrek final, yüzde 17.6’sı da final diye yanıtladı. Gruptan ancak çıkabilir diyenler yüzde 18.7, gruptan çıkamaz diyenler ise yüzde 3.0 oldu. Katılımcıların yüzde 49.1’u milli takımın bütün maçlarını, yüzde 48.8’i de bir kısmını izlediklerini aktardı.