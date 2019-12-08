MİLLİ TAKIM

En büyük pay Güneş’in

Araştırma şirketi Areda Survey’in, son araştırmasında A Milli Futbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası’na katılmasında en büyük payın Şenol Güneş’e ait olduğu sonucu çıktı. 4 bin 201 kişiden yüzde 69.9’u başarının mimarı olarak Güneş’i seçti. Yüzde 30 ise milli takımdan yarı final bekliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye A Milli Futbol Takımı

Türkiye A Milli Futbol Takımı

Araştırma şirketi Areda Survey tarafından yapılan araştırmada, A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmaya hak kazanması ele alındı. 27 Kasım-2 Aralık tarihlerinde yapılan araştırmaya göre A Milli Futbol Takımı’nın başarısında yüzde 69.9 ile teknik direktör Şenol Güneş’in etkili olduğu düşünülürken, EURO 2020’de en beğenilen Türk futbolcu yüzde 27.9 ile Merih Demiral oldu. Katılımcıların yüzde 52.9’u ise Süper Lig’de yabancı oyuncu sınırlamasının kaldırılmasının milli takımı olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Şenol Güneş
Şenol Güneş

Türkiye genelinde yapılan araştırmada “A Milli Futbol Takımı’nın elde ettiği başarıda en büyük pay kime ait?” sorusuna verilen cevaplara göre yüzde 69.9 ile Şenol Güneş ilk sırada, genç futbolcular yüzde 26.1 ile ikinci, TFF yüzde 1.9 ile üçüncü sırada yer aldı.

Başarılı stoper Merih Demiral yapılan araştırmaya göre 17 futbolcu arasında yüzde 27.9’luk oranla en çok beğenilen futbolcu oldu. “Milli Takımda en çok beğendiğiniz futbolcu kim?” sorusuna verilen cevaplar içinde Cengiz Ünder ikinci, Hakan Çalhanoğlu üçüncü, Emre Belözoğlu ise dördüncü sırada yer aldı. Katılımcıların yüzde 52,9’u Süper Lig’de yabancı oyuncu sınırlamasının olmamasının milli takımı olumsuz yönde etkileyeceğini söylerken, yüzde 39.6’sı ise olumlu sonuç doğuracağını dile getirdi.

“Sizce Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda nereye kadar gidebilir?” sorusunu vatandaşların yüzde 30.6’sı yarı final, yüzde 30.2’si çeyrek final, yüzde 17.6’sı da final diye yanıtladı. Gruptan ancak çıkabilir diyenler yüzde 18.7, gruptan çıkamaz diyenler ise yüzde 3.0 oldu. Katılımcıların yüzde 49.1’u milli takımın bütün maçlarını, yüzde 48.8’i de bir kısmını izlediklerini aktardı.

Maç sonu 3'lü Muslera'dan
Maç sonu 3'lü Muslera'dan

Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların ligde savunmadaki başarılı performansı devam etti. Alanyaspor müsabakasında da kalesini gole kapatan Aslan, bu sezon 6. kez gol yemedi. Ligde geride kalan 14 haftasında kalesinde 12 gol gören Galatasaray en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.Maç sonu 3'lü Muslera'danUruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Alanyaspor karşılaşmasında üst üste kritik pozisyonlarda kalesinde devleşerek galibiyetin de mimarı oldu.Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya geldiği Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti. Mücadeleye Fernando Muslera’nın performansı damga vurdu. Uruguaylı file bekçisi karşılaşmada yaptığı kritik kurtarışlarla takımının 3 puanın kazanmasında büyük rol oynadı.Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı taraftarlar da Uruguaylı kaleciye yoğun tezahüratlarda bulundu. Muslera daha sonra taraftarların isteğini kırmadı ve 3’lü çektirdi.👏 👏 👏 @1_Muslera_25 pic.twitter.com/KmCqBQ5ljG&mdash; Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 7, 2019

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