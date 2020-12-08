En ciddi teklifi yapan kulüp ortaya çıktı: Mesut Özil sıcak bakıyor

Washington ekibi DC United, sezon sonu boşa çıkacak Mesut Özil'e ocak ayında imza attırmak istiyor. 32 yaşındaki yıldız da teklife olumlu bakıyor.

Kurduğu e-spor takımı M10 Esports'un ve kendi koleksiyonu olan M10 Streetwear markalarının ticari faaliyetlerini ABD'de daha iyi yöneteceğini düşünen Mesut Özil, bundan dolayı DC United'dan gelen teklifi değerlendiriyor. Ayrıca DC United tarafından sunulan ABD'de M10 Futbol Akademisi kurma projesi de Özil için diğer bir önemli kriter.

Katar, İtalya ve Suudi Arabistan'dan da teklifler alan Mesut Özil son kararını ocak ayında verecek.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Mesut Özil bizim için çok güzel bir rüya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın gündüz gerçekleştirdiği antrenman sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hakem hatalarından rahatsız olduklarını vurgulayan Koç, aynı zamanda Mesut Özil iddialarına da yanıt verdi."Türkiye'de şampiyonluklar sahada kazanılmıyor olgusu"Hakem kararlarından çok ciddi bir standartsızlık olduğunu söyleyen Başkan Koç, "Mümkün olduğu kadar polemiklerin dışında kalmaya çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada bizim dışımızda gelişen hadiseler bizi çekiyor. Bu sene bu işler biraz erken başladı. Türkiye'de şampiyonluklar saha içinde kazanılmıyor olgusu yerleşmiş durumda. Bu olguyu tüm futbol paydaşları olarak değiştirmeliyiz. Hakemlik zor bir meslek ama bu kadar kötü yönetmek çok daha zor" ifadelerini kullandı."Beşiktaş maçı katledildi"Denizlispor maçıyla ilgili de konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Ben maçtaki pozisyonlara girmek istemiyorum ama hakemin notunu açıklasınlar. Biz de genç hakemlerin çıkmasını istiyoruz ama hakem camiasında değişik dengeler, güç odakları olduğu ifade ediliyor. Derbi hakemi baskı altında kaldı, kötü bir maç yönetti. Bu seneye iki algıyla başladık. Rıdvan Dilmen sezonu ve Fenerbahçe şampiyon olacak. Rıdvan Dilmen sezonu algısını yaratanlar her yıl sistematik şekilde bu algılara başlıyorlar" dedi."Mesut Özil bizim için güzel bir hayal"Son günlerde ortaya atılan Mesut Özil'in devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarına da yanıt veren Başkan Koç, "Mesut Özil Fener Ol'dan itibaren gündeme geliyor. Mesut Özil çok iyi Fenerbahçelidir. Fenerbahçe'nin Özil'i transferinin ekonomik boyutlarını kaldırabilecek durumu yok. Bizim için gerçekleşirse güzel bir rüya olur ama gerçekleşmesi zor bir rüya" ifadelerini kullandı.Mesut Özil için dev iddia: Yüzde 90 Ocak ayında Fenerbahçe'deVideo: PORTRE | Mesut Özil

Mesut Özil için dev iddia: Yüzde 90 Ocak ayında Fenerbahçe'de Fenerbahçe yönetimi, Ocak ayında ses getirecek bir transferin peşinde. Sarı lacivertliler Arsenal'in kadro dışı bıraktığı Mesut Özil'i renklerine bağlamak için görüşmelerde bulunuyor.İngiliz ekibinde lisans çıkartılmayan oyuncunun devre arası transfer döneminde Arsenal'den ayrılmayı hedeflediği belirtiliyor. Fenerbahçe Kongre Üyesi Murat Zorlu da yaptığı açıklamada “Mesut Özil, devre arası %90 ihtimalle Fenerbahçe'de" ifadelerini kullandı. Zorlu'nun bu açıklamaları sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Mesut Özil, Arsenal formasıyla çıktığı 254 maçta 44 gol attı 77 de asist yapma başarısı gösterdi.

07:15 dk 23 Aralık 2019 Yeni Şafak PORTRE | Mesut Özil Çin'den aldığı 100 milyon euroluk teklifi reddedip Doğu Türkistan için yardım çağrısında bulunan bir Türk o… Adını arama motorlarından, oyunlardan silseler de yıllarca hatırlanacak, onun atalarına olan vefası…



