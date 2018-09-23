LA LİGA

Enes Ünal Real Valladolid'de ilk golünü Celta Vigo'ya attı

Enes Ünal Valladolid'de ilk golünü attı

Real Valladolid, Enes Ünal'ın gol attığı karşılaşmada deplasmanda Celta Vigo ile 3-3 berabere kaldı. Bir diğer milli futbolcu Okay Yokuşlu da karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Haber Merkezi AA
Enes Ünal yeni takımıyla ilk golünü attı.

Enes Ünal yeni takımıyla ilk golünü attı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Valladolid, deplasmanda Celta Vigo ile 3-3 berabere kaldı.

Ligin 5. hafta mücadelesinde Celta Vigo, Balaidos Stadı'nda Real Valladolid'i ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Celta Vigo, 5. dakikada Iago Aspas, 9. dakikada ise Maxi Gomez'in ağları sarsmasıyla 2-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Real Valladolid, 39. dakikada Oscar Plano'nun golüyle ilk yarıyı 2-1 geride kapadı.

İkinci yarıda 54. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Aspas, Celta Vigo'yu 3-1 öne geçirdi. Real Valladolid'de oyuna 56. dakikada Borja Fernandez'in yerine dahil olan milli futbolcu Enes Ünal, 65'inci dakikada fileleri havalandırarak skoru 3-2'ye getirdi. Konuk ekip, 90 4'üncü dakikada Leonardo Suarez ile bir gol daha buldu ve karşılaşma 3-3 beraberlikle sona erdi.

Real Valladolid'de Enes Ünal bu sezon ilk golünü atarken, Celta Vigo'da ise milli oyuncu Okay Yokuşlu, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

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