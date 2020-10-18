LA LİGA

Enes Ünal'lı Getafe Barcelona'yı devirdi

La Liga'da Barcelona deplasmanda konuk olduğu Getafe'ye 1-0 yenildi. Getafe bu sonuçla averajla 2. sırada yer aldı. Milli futbolcu Enes Ünal mücadelede 20 dakika forma giydi.

Haber Merkezi AA
Messi ile Enes Ünal'ın ikili mücadelesi

Messi ile Enes Ünal'ın ikili mücadelesi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 6. haftasında Getafe, sahasında oynadığı maçta Barcelona'yı 1-0 mağlup etti.

Getafe'ye galibiyeti getiren golü 56. dakikada penaltıdan Jaime Mata attı.

Getafe'de yedekte başlayan milli futbolcu Enes Ünal, 70. dakikada Mata'nın yerine oyuna girdi.

Getafeli futbolcuların gol sevinci
Getafeli futbolcuların gol sevinci
Reuters

Getafe averajla 2. sırada yer aldı

Aldığı galibiyetle puanını 10'a çıkaran Getafe, lider Real Madrid ile aynı puana gelerek averajla 2. sırada yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon geç oynanan maçlardan dolayı La Liga'nın 1. haftasındaki Real Madrid-Getafe maçı ileri bir tarihe ertelendiğinden her iki takımın birer maçı eksik bulunuyor.

La Liga'da iki maçı eksik olan Barcelona ise 7 puanla 9. sıraya geriledi.

La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid'in sahasında Cadiz'e 1-0 yenilmesinden sonra Barcelona da haftayı puansız kapattı.

Milano derbisinde kazanan Milan oldu (ÖZET)
Milano derbisinde kazanan Milan oldu (ÖZET)

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanan derbi mücadelesine, konuk Milan hızlı başlayan taraf oldu. Milan, 11. dakikada penaltı kazandı. 13. dakikada penaltı atışını kullanan Zlatan İbrahimovic'in şutunda Interli kaleci Handanovic topu çelerken, İsveçli golcü, dönen topu ağlarla buluşturarak, Milan'ı öne geçirdi: 0-1.Zlatan farkı 2'ye çıkardı16. dakikada ani gelişen Milan atağında Rafael Leao topu soldan ceza sahasına ortalarken, ceza sahası içinde topa bekletmeden vuran İbrahimovic, kendisinin ve takımının 2. golüne imza attı: 0-2.Lukaku farkı 1'e indirdi29. dakikada Inter atağında, Perisic soldan ceza sahası içine ortalarken, Milan defansı topa müdahale edemeyince altıpas üzerindeki Belçikalı golcü Romelu Lukaku, topu filelere göndererek, farkı 1'e indirdi: 1-2.İkinci yarıda ev sahibi Inter, beraberlik golü için baskısını arttırırken, Milan’da savunmasını sertleştirdi. Mavi-siyahlılar, maçın son anlarında Lukaku ile gol fırsatları yakalasa da bunları değerlendiremeyince Milan, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.Milan 4'te 4 yaptıBu sonuçla, Milan ligde 4. haftada 4. galibiyetini alarak puanını 12'ye yükseltti ve puan tablosunun zirvesinde yer aldı. Milan, 1995-96 sezonundan beri ilk kez ligdeki ilk 4 maçını kazandı.Şampiyonluk favorilerinden biri olarak gösterilen Inter ise bu sezonki ilk yenilgisini rakibinden alırken, 7 puanla 6. sırada kaldı. Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakika mücadele etti.Inter-Milan maç özeti izleInter, Milan maç özetini izlemek için tıklayınız.Dev derbi Rangers'ın

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