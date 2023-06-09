Erden Timur'dan Icardi açıklaması: Çok kolay olmayacağını bilmek gerekiyor

Hepimiz Icardi'nin kalmasını istiyoruz. Çok kolay olmayacağını bilmek gerekiyor. En doğru iletişim, şeffaf iletişim. 1. santrforu olmayan önemli takımlar var, bir de Suudi Arabistan var. Mauro'yla ilgili birçok şey yapıyoruz. Rashica için de görüşmemiz sürüyor.