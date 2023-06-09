Erden Timur'dan Icardi açıklaması: Çok kolay olmayacağını bilmek gerekiyor

Icardi bu sezon Süper Lig'de 22 gol kaydetti
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın transfer durumuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Hepimiz Icardi'nin kalmasını istiyoruz. Çok kolay olmayacağını bilmek gerekiyor. En doğru iletişim, şeffaf iletişim. 1. santrforu olmayan önemli takımlar var, bir de Suudi Arabistan var. Mauro'yla ilgili birçok şey yapıyoruz. Rashica için de görüşmemiz sürüyor.
Bazı oyuncuları yine sonlara bırakmamız gerekecek. Tüm takımların taraftarları aslında bu konuyu biliyorlar. Ön elemeler için de takımımızı güçlendirmeye çalışacağız.
Abdülkerim, ne söz verdiyse hepsini tuttu. Kulağımla duydum, transfer öncesinde rakamlar çok farklı yerlere gitti...
Tartışmalı lehe pozisyon sayıları: Beşiktaş - 118, Fenerbahçe - 155, Galatasaray - 119. Lehe açı sayıları: Beşiktaş - 328, Fenerbahçe - 385, Galatasaray 320. Tartışmalı aleyhte pozisyon sayıları: Beşiktaş - 111, Fenerbahçe - 107, Galatasaray - 176. Aleyhte açı sayıları: Beşiktaş - 307, Fenerbahçe - 301, Galatasaray - 436