|
Spor

Erden Timur'dan Icardi açıklaması: Çok kolay olmayacağını bilmek gerekiyor

Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar, performansıyla sezona damga vuran, şampiyonluğun en önemli isimlerinden Mauro Icardi'nin bonservisini almaya çalışıyor. Başkanvekili Erden Timur, Arjantinli yıldızın geleceği hakkında flaş açıklamalarda bulundu

20:16 . 9/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Icardi bu sezon Süper Lig'de 22 gol kaydetti

Icardi bu sezon Süper Lig'de 22 gol kaydetti

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın transfer durumuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erden Timur'un açıklamalarında önce çıkanlar şöyle:

Hepimiz Icardi'nin kalmasını istiyoruz. Çok kolay olmayacağını bilmek gerekiyor. En doğru iletişim, şeffaf iletişim. 1. santrforu olmayan önemli takımlar var, bir de Suudi Arabistan var. Mauro'yla ilgili birçok şey yapıyoruz. Rashica için de görüşmemiz sürüyor.

Bazı oyuncuları yine sonlara bırakmamız gerekecek. Tüm takımların taraftarları aslında bu konuyu biliyorlar. Ön elemeler için de takımımızı güçlendirmeye çalışacağız.

Abdülkerim, ne söz verdiyse hepsini tuttu. Kulağımla duydum, transfer öncesinde rakamlar çok farklı yerlere gitti...

Tartışmalı lehe pozisyon sayıları: Beşiktaş - 118, Fenerbahçe - 155, Galatasaray - 119. Lehe açı sayıları: Beşiktaş - 328, Fenerbahçe - 385, Galatasaray 320. Tartışmalı aleyhte pozisyon sayıları: Beşiktaş - 111, Fenerbahçe - 107, Galatasaray - 176. Aleyhte açı sayıları: Beşiktaş - 307, Fenerbahçe - 301, Galatasaray - 436



#Erden Timur
#Galatasaray
#Süper Lig
#Icardi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Eskişehir’de sağanak yağış etkili oldu, sokaklar sular içinde kaldı