Spor Eriksen için Premier Lig takımı devrede
TRANSFER

Eriksen için Premier Lig takımı devrede

Geçtiğimiz yaz düzenlenen Avrupa futbol şampiyonasında kalp rahatsızlığı yaşayan Christian Eriksen futbola geri dönme kararı almıştı. Inter ile sözleşmesini fesih eden Danimarkalı yıldıza Premier Lig'den talip çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eriksen için Premier Lig takımı devrede
Christian Eriksen

Küresel salgın nedeniyle 2021'de düzenlenen 2020 Avrupa Futbol şampiyonasında Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan karşılaşma sırasında rahatsızlanarak 6 dakika boyunca kalbi duran Christian Eriksen futbola geri dönüyor.

İtaya Futbol Federasyonu sağlık kuralları gereğince İnter'le olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Danimarkalı yıldız orta saha oyuncusu Eriksen'e Premier Lig'den talip çıktı.

Premier Lig'e gidebilir

İngiliz basınından The Athletic'te yer alan habere göre Brentford, Danimarkalı futbolcuya 6 aylık sözleşme teklif etti. Oyuncunun sağlık durumunda sorun olmaması halinde 1 yıl uzatma opsiyonunun da bulunacağı iddia edildi.


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