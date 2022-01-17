Eriksen için Premier Lig takımı devrede

Küresel salgın nedeniyle 2021'de düzenlenen 2020 Avrupa Futbol şampiyonasında Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan karşılaşma sırasında rahatsızlanarak 6 dakika boyunca kalbi duran Christian Eriksen futbola geri dönüyor.
İtaya Futbol Federasyonu sağlık kuralları gereğince İnter'le olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Danimarkalı yıldız orta saha oyuncusu Eriksen'e Premier Lig'den talip çıktı.
Premier Lig'e gidebilir
İngiliz basınından The Athletic'te yer alan habere göre Brentford, Danimarkalı futbolcuya 6 aylık sözleşme teklif etti. Oyuncunun sağlık durumunda sorun olmaması halinde 1 yıl uzatma opsiyonunun da bulunacağı iddia edildi.