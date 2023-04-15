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Spor

Ermenistan'da 'ay-yıldız' hazımsızlığı: Azerbaycan bayrağını yaktılar

Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılış töreninde çirkin bir eyleme imza atıldı. Bir izleyici, görevlinin elinden Azerbaycan bayrağını alarak ateşe verdi. Olayın ardından Azerbaycan, şampiyonadaki sporcularını geri çekme kararı aldı.

12:42 . 15/04/2023 Cumartesi
AA
Sahneye çıkıp Azerbaycan bayrağını yaktı.

Sahneye çıkıp Azerbaycan bayrağını yaktı.

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Olimpiyat Komitesi, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Azerbaycan bayrağının yakılması üzerine ortak bildiri yayınladı.


Bildiride, Azerbaycan bayrağının müsabakaya akredite bir kişi tarafından, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'n da yer aldığı törende yakıldığı belirtildi.


Eylemin, Ermenistan kamuoyunda da onaylandığı ve bayrağı yakan kişinin kahraman ilan edildiği ifade edilen bildiride, bu durumun, Ermenistan'daki ırkçılık ve Azerbaycan düşmanlığının açık örneği olduğu, aynı zamanda halklar arasında barışı ve karşılıklı anlayışı teşvik eden sporun amaç ve ilkeleriyle tamamen çeliştiği kaydedildi.


Sporun siyasallaştırılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulanan bildiride, şu ifadeler yer aldı:


"Böyle bir nefret ortamının hakim olduğu ve güvenliğin sağlanamadığı Ermenistan'da psikolojik baskılar nedeniyle Azerbaycanlı sporcuların müsabakalara normal katılımı mümkün değil. Bütün bunlar göz önünde bulundurularak Azerbaycan sporcularının vatana dönmesi yönünde karar alınmıştır. Ermenistan, onların güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlamalıdır. Uluslararası toplumu ve uluslararası spor kurumlarını bu barbarca eylemi şiddetle kınamaya çağırıyoruz. Avrupa Halter Federasyonunu da Ermenistan'a yaptırım uygulamaya çağırıyoruz. Bu olay, Ermenistan'ın uluslararası spor müsabakaları düzenleme ve sporcuların güvenliğini sağlama iktidarında olmadığını ortaya koymaktadır."


Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Azerbaycan bayrağının yakılması şiddetle kınandı ve olayı gerçekleştiren kişinin derhal cezai müeyyideye tabi tutulması istendi.


Azerbaycan, şampiyonada 12 kişilik kafileyle yer alıyor.





#Avrupa Halter Şampiyonası
#Ermenistan
#Azerbaycan
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