MİLLİ TAKIM

Erwin Koeman milli takım çalıştıracak

Phillip Cocu'nun ardından bir süre Fenerbahçe'yi çalıştıran Erwin Koeman, Umman Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koeman, Fenerbahçe'nin başında 9 maça çıkmıştı.

Koeman, Fenerbahçe'nin başında 9 maça çıkmıştı.

Umman Futbol Federasyonu, sezona Fenerbahçe ile başlayan Erwin Koeman ile anlaşma sağladı. Hollandalı teknik adamın Umman Milli Takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Erwin Koeman bu sezon Fenerbahçe'de yarımcı antrenör olarak görev yapmış, Cocu'nun görevine son verilmesinin ardından sarı-lacivertli takımın teknik direktörü olmuştu. 57 yaşındaki çalıştırıcı Fenerbahçe'nin başında çıktığı 9 resmi maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.

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