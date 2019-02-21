Erwin Koeman milli takım çalıştıracak

Umman Futbol Federasyonu, sezona Fenerbahçe ile başlayan Erwin Koeman ile anlaşma sağladı. Hollandalı teknik adamın Umman Milli Takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Erwin Koeman bu sezon Fenerbahçe'de yarımcı antrenör olarak görev yapmış, Cocu'nun görevine son verilmesinin ardından sarı-lacivertli takımın teknik direktörü olmuştu. 57 yaşındaki çalıştırıcı Fenerbahçe'nin başında çıktığı 9 resmi maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.

