Erwin Koeman milli takım çalıştıracak

Umman Futbol Federasyonu, sezona Fenerbahçe ile başlayan Erwin Koeman ile anlaşma sağladı. Hollandalı teknik adamın Umman Milli Takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Erwin Koeman bu sezon Fenerbahçe'de yarımcı antrenör olarak görev yapmış, Cocu'nun görevine son verilmesinin ardından sarı-lacivertli takımın teknik direktörü olmuştu. 57 yaşındaki çalıştırıcı Fenerbahçe'nin başında çıktığı 9 resmi maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.
Phillip Cocu'nun ardından bir süre Fenerbahçe'yi çalıştıran Erwin Koeman, Umman Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu. pic.twitter.com/uGg8zkXoOq
Phillip Cocu'nun ardından bir süre Fenerbahçe'yi çalıştıran Erwin Koeman, Umman Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu. pic.twitter.com/uGg8zkXoOq— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 21 Şubat 2019
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