PTT 1.LİG

Eskişehirspor Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? (ÖZET)

Eskişehir'de puanlar paylaşıldı

TFF 1. Lig’in 4. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Eskişehirspor'a konuk oldu. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Eskişehirspor-Ümraniyespor maçının detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi İHA
İki takım futbolcularının top kapma mücadelesi

İki takım futbolcularının top kapma mücadelesi

Fotoğraf: IHA

Eskişehirspor, sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla konuk ekip puanını 4'e, ev sahibi takım ise 2'ye yükseltti.

Eskişehirspor-Ümraniyespor maç özeti

32. dakikada topla buluşan Kıvanç Karakaş’ın pasında sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya gelen Halil İbrahim Öner’in şutunda, Ümraniyespor kalecisi Ahmet Türkaslan topu kornere çeldi.

Eskişehirspor'un maçtaki 11'i
Eskişehirspor'un maçtaki 11'i
İHA

Ümraniyespor penaltıyla öne geçti

36. dakikada kullanılan serbest vuruşta, Onur Bayramoğlu’nun topa eli ile müdahale etmesi sonucu penaltı kararı verildi. Okan Derici, penaltıyı gole çevirerek Ümraniyespor’u öne geçirdi. 0-1

45. dakikada Alperen Kocabaş’ın pasında topla buluşan Mehmet Özcan, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü bir vuruş yaparak topu dışarı gönderdi.

55. dakikada kullanılan korner sonucu Ümraniyesporlu Glumac’ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

62. dakikada Mehmet Özcan’ın ceza sahası içinde düşürülmesi sonucu hakem beyaz noktayı gösterdi. Onur Bayramoğlu’nun kullandığı penaltıda Ümraniyespor kalecisi Ahmet Eyüp Tükraslan topu kurtararak gole izin vermedi.

67. dakikada ceza sahası içine giren Bilal Ceylan’ın pasında İbrahim Halil Öner kaleciyi geçemedi.

79. dakikada Onur Bayramoğlu’nun ortasında müsait pozisyondaki Halil İbrahim Öner’in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

Eskişehirspor puanı kurtardı

80. dakikada Kaan Gül’ün ortasında ters bir vuruş yapan Ercan Coşkun, topu kendi kalesinde gönderdi. 1-1

Yiğithan Güveli 1. Lig ekibine transfer oldu
Yiğithan Güveli 1. Lig ekibine transfer oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, savunma oyuncusu Yiğithan Güveli'yi renklerine bağladı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Güveli ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Güveli, Altınordu'nun genç ve deneyimli oyuncuların bir arada olduğu, sistemli bir kulüp olduğunu belirterek, "Altınordu, gençlere güvenen, onlara forma şansı veren ve kariyerleri için en iyisini planlayan bir kulüp. Bu açıdan doğru bir tercih yaptığıma inanıyorum" ifadelerini kullandı. Altınordu'nun 8. transferiYiğithan Güveli, Altınordu'nun Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli, Hüseyin Altuğ Taş, Oğuzhan Akgün, Emre Nefiz, Alper Tursun ve Birhan Vatansever'in ardından bu sezon kadrosuna kattığı sekizinci oyuncu oldu.Fenerbahçe'de yetişen, geçen sezon Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da görev yapan 1998 doğumlu oyuncunun, 15 ve 16 Yaş Altı Milli Takım formalarını 8 kez giydiği belirtildi.Rıdvan Dilmen'den flaş iddia: Dünyanın sayılı kulüplerine doğru gidiyor

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