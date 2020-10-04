Eskişehir'de puanlar paylaşıldı

Eskişehirspor, sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla konuk ekip puanını 4'e, ev sahibi takım ise 2'ye yükseltti.

Eskişehirspor-Ümraniyespor maç özeti

32. dakikada topla buluşan Kıvanç Karakaş’ın pasında sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya gelen Halil İbrahim Öner’in şutunda, Ümraniyespor kalecisi Ahmet Türkaslan topu kornere çeldi.

Ümraniyespor penaltıyla öne geçti

36. dakikada kullanılan serbest vuruşta, Onur Bayramoğlu’nun topa eli ile müdahale etmesi sonucu penaltı kararı verildi. Okan Derici, penaltıyı gole çevirerek Ümraniyespor’u öne geçirdi. 0-1

45. dakikada Alperen Kocabaş’ın pasında topla buluşan Mehmet Özcan, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü bir vuruş yaparak topu dışarı gönderdi.

55. dakikada kullanılan korner sonucu Ümraniyesporlu Glumac’ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

62. dakikada Mehmet Özcan’ın ceza sahası içinde düşürülmesi sonucu hakem beyaz noktayı gösterdi. Onur Bayramoğlu’nun kullandığı penaltıda Ümraniyespor kalecisi Ahmet Eyüp Tükraslan topu kurtararak gole izin vermedi.

67. dakikada ceza sahası içine giren Bilal Ceylan’ın pasında İbrahim Halil Öner kaleciyi geçemedi.

79. dakikada Onur Bayramoğlu’nun ortasında müsait pozisyondaki Halil İbrahim Öner’in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

Eskişehirspor puanı kurtardı

80. dakikada Kaan Gül’ün ortasında ters bir vuruş yapan Ercan Coşkun, topu kendi kalesinde gönderdi. 1-1

Karşılaşma sona erdi.

Eskişehirsporumuz: 1 Ümraniyespor:1 https://t.co/DFGZMo6UCr pic.twitter.com/S8In1eEx1C — Eskişehirspor (@Eskisehirspor) October 4, 2020