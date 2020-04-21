Eskişehirspor'u sarsan ölüm: Genç futbolcu Kaan Öztürk vefat etti

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında, TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un futbolcusu Kaan Öztürk vefat etti.

Öztürk (20) idaresindeki 26 UD 308 plakalı otomobil gece saatlerinde Kütahya yolu basma kavşağında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı.Kazada yaralanan ve ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk, hastanede yaşamını yitirdi.

Eskişehirspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz, evladımız Kaan Öztürk dün akşam saatlerinde geçirdiği trafik kazasında vefat etmiştir. Evladımızın ailesinin acısını tüm kalbimizle paylaşmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz" denildi.

Futbola Eskişehirspor altyapısında başlayan 20 yaşındaki Kaan Öztürk, kırmızı-siyahlı kulübün U19 takımında forma giyiyordu.



