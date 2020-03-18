LA LİGA

Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Espanyol'da 6 futbolcuya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.

Haber Merkezi AA
Espanyol 27 maçta topladığı 20 puanla La Liga'da son sırada yer alıyor.

Espanyol 27 maçta topladığı 20 puanla La Liga'da son sırada yer alıyor.

Espanyol'dan yapılan açıklamada, A Takım'da forma giyen 6 oyuncu ve bazı teknik ekip personelinde, virüse rastlandığı belirtildi. Kovid-19'a yakalanan kişilerde hastalığın semptomlarının hafif derecede seyrettiği ve tedavilerine devam edildiği ifade edildi.

Takımın yüzde 35'inde tespit edildi

Valencia Kulübü yaptığı açıklamada, kulüp içinde devam eden testlerin ardından teknik ekip ve futbolcular arasında virüse yakalananların oranının yüzde 35'e çıkmasına rağmen hiç birisinde hastalık semptomları görülmediğini belirtti. Açıklamada, koronavirüs teşhisi konulan tüm oyuncular ve ekibin evlerinde karantinaya alındığı ve gereken sağlık desteğinin sağlandığı ifade edildi.

  • İspanya'da son olarak 11 bin 409 yeni tip koronovirüs vakası yaşanırken, 510 kişi hayatını kaybetti.


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