Esra'dan alnının akıyla bronz madalya

Esra Yıldız'ı yenen Lin Yu Ting, tıpkı Cezayirli boksör Imane Khelif gibi tartışmalı bir isimdi. Her iki boksçu hakkında da olimpiyat süresince, çıktığı kadınlar yarışmalarında cinsiyet uygunluğu testine dair tartışmalar yaşandı. Türk yetkililerin bu konudaki endişeleri ve itirazları Uluslarası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından reddedilirken, iki sporcunun, tüm müsabakalarda kadın rakipleri karşısında bariz bir üstünlük kurması tepkilerin artmasına neden oldu. Uluslararası Boks Birliği (IBA), Lin Yu-ting ve Imane Khelif'i Yeni Delhi 2023 IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'ndan diskalifiye etmişti. İki sporcu da verdiği kadınlık testlerinden geçememiş ve çıkan raporu da imzalamıştı.