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Spor

Esra'dan alnının akıyla bronz madalya

Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57 kilo yarı finalinde cinsiyet tartışmalarının göbeğindeki iki sporcudan biri olan Tayvanlı Yu Ting Lin'le karşılaştı. Esra Yıldız, cinsiyet testinden geçememesine rağmen Paris'te yarıştırılan rakibine yenilerek bronz madalya kazandı.

09:04 - 8/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:26 - 8/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Esra Yıldız Kahraman olimpiyatlardaki ilk madalyasını elde etti.
Esra Yıldız Kahraman olimpiyatlardaki ilk madalyasını elde etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman, yarı finalde Tayvanlı Lin Yu Ting'e kaybederek bronz madalya kazandı.


Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının kadınlar 57 kilo yarı final mücadelesi yapıldı. Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Tayvanlı Lin Yu Ting'e 5-0 yenilerek finale şansını kaybetti ve bronz madalya elde etti.


Olimpiyat Komitesi bildiğini okuyor

Esra Yıldız'ı yenen Lin Yu Ting, tıpkı Cezayirli boksör Imane Khelif gibi tartışmalı bir isimdi. Her iki boksçu hakkında da olimpiyat süresince, çıktığı kadınlar yarışmalarında cinsiyet uygunluğu testine dair tartışmalar yaşandı. Türk yetkililerin bu konudaki endişeleri ve itirazları Uluslarası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından reddedilirken, iki sporcunun, tüm müsabakalarda kadın rakipleri karşısında bariz bir üstünlük kurması tepkilerin artmasına neden oldu. Uluslararası Boks Birliği (IBA), Lin Yu-ting ve Imane Khelif'i Yeni Delhi 2023 IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'ndan diskalifiye etmişti. İki sporcu da verdiği kadınlık testlerinden geçememiş ve çıkan raporu da imzalamıştı.







#Olimpiyat Oyunları
#Esra Yıldız Kahraman
#Yu Ting Lin
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