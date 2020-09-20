SÜPER LİG

Etebo Galatasaray'a transferinin perde arkasını anlattı

Başakşehir-Galatasaray maçı öncesinde yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo, sarı kırmızılılara transfer olma süreciyle ilgili konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray'ın yeni transferi Etebo sarı kırmızılıların Başakşehir ile oynayacağı maçın kadrosuna alındı.

Galatasaray'ın yeni transferi Etebo sarı kırmızılıların Başakşehir ile oynayacağı maçın kadrosuna alındı.

Galatasaray'ın yeni transferi Etebo, ligin ilk haftasında oynanan Gaziantep ve Avrupa Ligi'nde oynanan Neftçi Bakü maçında kadroda yer almamıştı.

Fiziksel olarak hazır olmayan ve performans uzmanı Scott Piri'nin kendisi için hazırladığı çalışmaları gerçekleştiren Etebo Başakşehir maçı öncesinde konuştu.

Transfer olduktan sonra ilk defa kadroya alınan Nijeryalı orta saha oyuncusunun sözleri şöyle;

  • "Benim için inanılmaz deneyim. Her şey kolay olmayacak, bir anda oturmayacak. 2 haftadır buradayım, fiziksel olarak daha hazır hissediyorum, takıma adapte oldum. Onyekuru iyi arkadaşım, milli takımda da birlikteyiz. Gelmeden onunla konuştum, bana Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu söyledi. Ben de Galatasaray'ın büyük bir takım olduğunu biliyordum ama transferi bana o tavsiye etti."

Galatasaray, Oghenekaro Etebo’yu renklerine bağladı
DHA

Galatasaray, Oghenekaro Etebo’yu renklerine bağladı

Galatasaray Kulübü, Stoke City forması giyen orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo'yu bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı kırmızılılar, Stoke City'e kiralama bedeli olarak 675 bin Euro ödeyecek ve sezon sonunda 7.5 milyon Euro karşılığında oyuncuyu satın alma hakkına sahip olacak. Galatasaray, Etebo'ya ise bir yıllık 1.2 milyon Euro garanti ücret ödeyecek.


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