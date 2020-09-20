Etebo Galatasaray'a transferinin perde arkasını anlattı

Galatasaray'ın yeni transferi Etebo, ligin ilk haftasında oynanan Gaziantep ve Avrupa Ligi'nde oynanan Neftçi Bakü maçında kadroda yer almamıştı.

Fiziksel olarak hazır olmayan ve performans uzmanı Scott Piri'nin kendisi için hazırladığı çalışmaları gerçekleştiren Etebo Başakşehir maçı öncesinde konuştu.

Transfer olduktan sonra ilk defa kadroya alınan Nijeryalı orta saha oyuncusunun sözleri şöyle;

"Benim için inanılmaz deneyim. Her şey kolay olmayacak, bir anda oturmayacak. 2 haftadır buradayım, fiziksel olarak daha hazır hissediyorum, takıma adapte oldum. Onyekuru iyi arkadaşım, milli takımda da birlikteyiz. Gelmeden onunla konuştum, bana Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu söyledi. Ben de Galatasaray'ın büyük bir takım olduğunu biliyordum ama transferi bana o tavsiye etti."

#Galatasaray uzun süredir beklenen orta saha transferini İngiltere'den yaptı. Sarı kırmızılılar 24 yaşındaki Nijeryalı [🇳🇬] orta saha oyuncusu #Etebo ile anlaşmaya vardı ✍



🤔Başarılı olur mu? pic.twitter.com/1kPiSp2jCI — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 7, 2020