EURO 2020'de play-off kuraları çekildi

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde, turnuvaya play-off turundan katılmak için mücadele eden 16 takımın maç programı belirlendi.
Tek maç eleme usulu oynanacak play-off turunda, gruplarında 26 Mart 2020'de oynanacak yarı final maçını kazanan takımlar, 31 Mart 2020'de finalde karşılaşacak ve bu turu geçen 4 ülke, EURO 2020 bileti alacak.
Gruplar ve eşleşmeler şöyle:
- A Grubu
- Yarı final 1: İzlanda-Romanya
- Yarı final 2: Bulgaristan-Macaristan
- B Grubu
- Yarı final 1: Bosna Hersek-Kuzey İrlanda
- Yarı final 2: Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti
- C Grubu
- Yarı final 1: İskoçya-İsrail
- Yarı final 2: Norveç-Sırbistan
- D Grubu
- Yarı final 1:Gürcistan-Belarus
- Yarı final 2:Kuzey Makedonya-Kosova
A ve C gruplarında yarı final 2'yi geçen, B ve D gruplarında yarı final 1'i geçen taraf, grup finali maçına ev sahipliği yapacak.
Finalleri kazanan 4 takım, EURO 2020'de 4. torbada yer alacak pic.twitter.com/mQ0bUhtpTM
Finalleri kazanan 4 takım, EURO 2020'de 4. torbada yer alacak pic.twitter.com/mQ0bUhtpTM— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 22 Kasım 2019
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