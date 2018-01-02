Everton Arda'yı da istiyor

Barcelona'dan ayrılması beklenen Arda Turan'la Premier Lig ekiplerinden Everton'un ilgilendiği iddia edildi.

El Mundo Deportivo'da yer alan haberde milli futbolcunun Türkiye'ye transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda gidebileceği iki kulüpten birinin Everton olduğu aktarıldı.

İngiliz ekibinin yan sıra Arda'yla ilgilenen diğer kulübün ise Milan olduğu belirtildi.

Rıdvan Dilmen de açıklamıştı

Geçtiğimiz günlerde Arda Turan'la İstanbul'da bir araya gelen Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, Barcelona'dan aldığı para nedeniyle milli futbolcunun Türkiye'ye dönüşünün zor olduğunu söylemişti.

Dilmen, "Milan ile Everton Arda'yı en ciddi şekilde isteyen kulüpler. Eğer gitmek isterse onlardan birini tercih eder" ifadelerini kullanmıştı.