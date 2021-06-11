Eyüpspor ilk kez yabancı futbolcu transferi yaptı TFF 1. Lig'in yeni takımı Eyüpspor, Teddy Mezague ile sözleşme imzaladı. Fransız futbolcu, kulübün 102 yıllık tarihindeki ilk yabancı oyuncu transferi olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi 11 Haziran 2021, 19:25 Son Güncelleme: 11 Haziran 2021, 19:37 Yeni Şafak