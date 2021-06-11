Spor Eyüpspor ilk kez yabancı futbolcu transferi yaptı
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Eyüpspor ilk kez yabancı futbolcu transferi yaptı

TFF 1. Lig'in yeni takımı Eyüpspor, Teddy Mezague ile sözleşme imzaladı. Fransız futbolcu, kulübün 102 yıllık tarihindeki ilk yabancı oyuncu transferi olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eyüpspor ilk kez yabancı futbolcu transferi yaptı
Mezague yeni takımında 5 numaralı formayla mücadele edecek.

Eyüpspor, savunma oyuncusu Teddy Mezague'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada 31 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.

Asbaşkan Fatih Kulaksız, 102 yıllık Eyüpspor tarihinin ilk yabancı futbolcusunu transfer ettiklerini belirterek, "Teddy Mezague'nin yararlı bir transfer olduğunu düşünüyoruz. Takımımıza hayırlı olmasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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